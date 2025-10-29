WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
Folha Popular
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Raffaelli
Império
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ipiranga
Niederle
APPATA
F&J Santos
Câmara

Câmara aprova projeto que cria política de prevenção ao assoreamento de rios

Proposta também prevê um cadastro nacional de áreas degradadas; texto vai ao Senado

29/10/2025 19h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê uma política nacional de prevenção de assoreamento de rios. A proposta também determina a criação de um cadastro nacional de áreas degradadas. O texto será enviado ao Senado.

De autoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS) e outros, o Projeto de Lei 4488/23 foi aprovado nesta quarta-feira (29) na forma do substitutivo do relator, deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE).

A intenção do cadastro é facilitar o monitoramento e o planejamento das ações de recomposição de matas ciliares e controle da erosão. Entre essas áreas estão as ravinas, que são sulcos profundos e estreitos no solo causados pela erosão da água da chuva, as voçorocas e outras em processo de assoreamento.

Caberá ao Poder Executivo, em conjunto com os órgãos ambientais competentes, elaborar um plano nacional de prevenção, que deverá conter metas, prazos e ações específicas.

Incentivo aos proprietários rurais
Os governos poderão se utilizar do pagamento por serviços ambientais, de linhas de crédito ou outros incentivos financeiros e fiscais e de programas de educação ambiental para incentivar os proprietários rurais ou urbanos localizados em áreas próximas aos rios ou corpos d'água a plantar vegetação de matas ciliares e adotar práticas de controle da erosão.

O texto também determina que o poder público, ao conceder licenças ambientais, deverá avaliar a necessidade de criação de mecanismos para reter sedimentos nos sistemas de drenagem urbana e controlar a erosão em obras hidráulicas, tais como pontes, bueiros e canais.

Diretrizes da política
As diretrizes apontadas para a política de prevenção de assoreamento dos rios são:

  • promover a conservação das matas ciliares e a sua recomposição nas áreas degradadas ao longo dos corpos d'água;
  • estabelecer medidas de controle e mitigação da erosão do solo;
  • estimular parcerias entre órgãos públicos, instituições de pesquisa, universidades, consórcios municipais, organizações da sociedade civil e setor privado para a implementação das ações de prevenção ao assoreamento; e
  • promover a preservação e recuperação dos recursos hídricos.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Discussão e votação de propostas legislativas. Dep. Maria do Rosário (PT - RS)
Maria do Rosário, autora da proposta

Para o relator, deputado Túlio Gadêlha, o assoreamento tem sido uma das principais causas da destruição de rios brasileiros. "Um país que é cortado por mais de mil rios, 12 grandes bacias hidrográficas, necessita de uma política para preservar a vida que existe nos rios e das pessoas que vivem dos rios, como pescadores e marisqueiros", afirmou.

Segundo ele, o texto está de acordo com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto na Constituição. "O projeto concretiza esse mandamento promovendo a recomposição das matas ciliares e o controle da erosão, instrumentos diretamente relacionados à preservação da qualidade das águas, à manutenção da biodiversidade e à prevenção de desastres ambientais", disse.

Enchentes no RS
A autora do projeto, deputada Maria do Rosário, disse que a ideia da política de prevenção surgiu a partir das enchentes no Rio Grande do Sul. "A passagem dos rios, que tem alguns metros, se transformou em muito, muito mais a partir das enchentes", disse.

Ela explicou que o sedimento ao redor das margens dos rios e, sobretudo, o comprometimento das matas ciliares ao longo dos anos ampliaram o risco de vida, e geraram prejuízos à economia e ao meio ambiente. "Às vésperas da COP30, uma das melhores homenagens que podemos fazer à causa ambiental é trabalharmos os recursos hídricos com o respeito que eles precisam", afirmou.

No debate sobre o projeto em Plenário, o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) defendeu o envolvimento dos proprietários de terras onde passam os rios. "Para envolver os proprietários, a deputada propõe a concessão de linha de crédito especial ou incentivos financeiros para eles ajudarem a preservar os rios e evitar que sejam assoreados", destacou.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Tarzan
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Sala
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
APPATA
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Tarzan
Sala
Unimed
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 7 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Seco
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Império
Seco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Fitness
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Seco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados