WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Folha Popular
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Unimed
Seco
Meganet
Senado Federal

Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário

A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira (29) o projeto de lei que autoriza o uso de recursos dos fundos regionais de desenvolvim...

29/10/2025 19h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira (29) o projeto de lei que autoriza o uso de recursos dos fundos regionais de desenvolvimento no crédito fundiário. O PL 3.100/2023 segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde será apreciado em decisão final.

Para o relator, senador Pedro Chaves (MDB-GO), o projeto fortalece o crédito fundiário e amplia o alcance dessa política, ao possibilitar a entrada de novos agentes financeiros, a criação de linhas adicionais de financiamento e a ampliação da oferta de recursos.

O projeto inclui os participantes do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (Banco da Terra) como beneficiários diretos dos fundos constitucionais de desenvolvimento regional — Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro–Oeste (FCO).

A redação inicial da proposta previa a destinação mínima de 10% dos recursos dos fundos ao Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). O substitutivo, entretanto, manteve o objetivo de ampliar os recursos disponíveis para o crédito fundiário, mas sem comprometer outras linhas de financiamento já consolidadas.

O texto aprovado ampliou o rol de beneficiários, incluindo expressamente os trabalhadores rurais não proprietários e pequenos agricultores como destinatários potenciais do crédito fundiário.

O texto não fixa um percentual a ser aplicado, dando maior flexibilidade ao gestor público. As superintendências regionais de desenvolvimento — Sudeco, Sudene e Sudam — deverão avaliar, em cada exercício orçamentário, os volumes adequados de destinação ao crédito fundiário, dentro das prioridades regionais. Os valores deverão ser obrigatoriamente aplicados nas regiões abrangidas pelos fundos.

Os segmentos mais vulneráveis devem receber, além do crédito, apoio técnico necessário para o uso eficiente dos recursos e o fortalecimento de suas atividades produtivas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zequinha comemora estudos para novo trecho da Ferrovia Norte-Sul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
Seu Manoel
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sala
APPATA
Unimed
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 7 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Mecânica Jaime
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Sala
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Seco
Mercado do povo
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Sala
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados