Ministério diz que segurança pública deve “proteger todas as pessoas”

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) manifestou preocupação com os resultados da Operação Contenção , deflagrada nesta terça-feira (28) pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro nos complexo do Alemão e da Penha.

Em nota, o ministério afirmou que “o enfrentamento ao crime organizado deve ser conduzido com base em inteligência, planejamento estratégico e, sobretudo, na preservação da vida”.

“A segurança pública deve proteger todas as pessoas, com atenção àquelas em situações de maior vulnerabilidade. O Estado deve agir com firmeza e responsabilidade, sempre orientado pelos direitos humanos e pela Constituição”, defendeu a pasta.

Operação Contenção

A Operação Contenção deixou 119 mortos , sendo 115 civis e quatro policiais, de acordo com o último balanço. O governo do estado considerou a operação “ um sucesso ” e afirmou que as pessoas mortas reagiram com violência à operação, e aqueles que se entregaram foram presos. No total, foram feitas 113 prisões.

A operação contou com efetivo de 2,5 mil policiais e é a maior realizada no estado nos últimos 15 anos . Os confrontos e ações de retaliação de criminosos geraram pânico em toda a cidade, com intenso tiroteio, fechando as principais vias, escolas, comércios e postos de saúde.

Hoje pela manhã (29), ativistas que acompanharam a retirada de mais de 60 corpos de uma área de mata no Complexo do Penha classificaram a ação policial como um “massacre” .