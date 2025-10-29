WhatsApp

Direitos Humanos

Ministério diz que segurança pública deve “proteger todas as pessoas”

Enfrentamento ao crime deve ser conduzido com inteligência, diz nota

29/10/2025 20h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) manifestou preocupação com os resultados da Operação Contenção , deflagrada nesta terça-feira (28) pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro nos complexo do Alemão e da Penha.

Em nota, o ministério afirmou que “o enfrentamento ao crime organizado deve ser conduzido com base em inteligência, planejamento estratégico e, sobretudo, na preservação da vida”.

“A segurança pública deve proteger todas as pessoas, com atenção àquelas em situações de maior vulnerabilidade. O Estado deve agir com firmeza e responsabilidade, sempre orientado pelos direitos humanos e pela Constituição”, defendeu a pasta.

Operação Contenção

A Operação Contenção deixou 119 mortos , sendo 115 civis e quatro policiais, de acordo com o último balanço. O governo do estado considerou a operação “ um sucesso ” e afirmou que as pessoas mortas reagiram com violência à operação, e aqueles que se entregaram foram presos. No total, foram feitas 113 prisões.

A operação contou com efetivo de 2,5 mil policiais e é a maior realizada no estado nos últimos 15 anos . Os confrontos e ações de retaliação de criminosos geraram pânico em toda a cidade, com intenso tiroteio, fechando as principais vias, escolas, comércios e postos de saúde.

Hoje pela manhã (29), ativistas que acompanharam a retirada de mais de 60 corpos de uma área de mata no Complexo do Penha classificaram a ação policial como um “massacre” .

Testemunhas denunciam execuções e torturas no Rio: "carnificina
Fiocruz e instituições divulgam manifesto por segurança pública cidadã
Dossiê Acessibilidade é lançado em São Paulo pelo Itaú Cultural
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 7 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto "APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação" e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é 'laranja' do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados