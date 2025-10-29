WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Império
Tarzan
Ponto Grill
Sala
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Folha Popular
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
F&J Santos
APPATA
Seco
Senado Federal

Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou o Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta, celebrado nesta quarta-feira (29). Durante pronunciamento feit...

29/10/2025 20h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou o Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta, celebrado nesta quarta-feira (29). Durante pronunciamento feito de forma remota, a parlamentar ressaltou a importância dos profissionais que atuam no diagnóstico e no tratamento das doenças do sangue e na gestão desse insumo, que é essencial em cirurgias, tratamentos oncológicos e emergências.

— Celebrar o Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta é também reconhecer a importância de se fortalecer a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, instituída pela Lei 10.205, de 2001 , conhecida como Lei do Sangue, e reafirmar o compromisso desta Casa com o acesso equitativo, responsável e sustentável aos tratamentos hematológicos modernos, incluídas as novas terapias celulares e medicamentosas que vêm transformando a vida de milhares de brasileiros — afirmou ela.

A senadora também salientou o papel da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular na defesa da qualidade assistencial e na inovação científica do setor. Para ela, o fortalecimento das políticas públicas nessa área garante diagnóstico precoce, tratamento adequado e acesso seguro aos hemoterápicos em todo o país.

No mesmo discurso, Zenaide disse que a redução da violência no país depende de investimentos em educação e em políticas de segurança. Segundo ela, países que priorizaram a educação integral e de qualidade conseguiram reduzir seus índices de criminalidade.

A parlamentar enfatizou que o orçamento do Brasil destinado à segurança pública representa menos de 0,5% da receita nacional, o que limita a contratação de profissionais e o uso de tecnologias capazes de ampliar a atuação do Estado.

— Não se faz segurança pública, não se faz prevenção de violência, sem recursos. Precisamos colocar a educação de nossas crianças e jovens no orçamento deste país, como precisamos também colocar [mais recursos no orçamento para] a segurança pública, aumentando o número de recursos humanos, pois nós sabemos que nem o Estado brasileiro nem a própria nação têm policiais militares, civis e policiais rodoviários federais suficientes. Além disso, nós precisamos incorporar novas tecnologias à segurança pública — argumentou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zequinha comemora estudos para novo trecho da Ferrovia Norte-Sul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Agro Niederle
F&J Santos
Unimed
APPATA
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Seco
Raffaelli
Sala
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Seco
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 7 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Meganet
APPATA
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
APPATA
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Seco
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados