WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Império
Sala
Niederle
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Folha Popular
Fitness
Economia

Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ

Tribunal manteve fechada refinaria suspeita de ligação com facção

29/10/2025 21h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quarta-feira (29) uma ação conjunta entre as procuradorias federal e do Rio de Janeiro para combater fraudes fiscais e o financiamento do crime organizado no setor de combustíveis . A declaração ocorreu após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar a manutenção do fechamento da Refinaria de Manguinhos (Refit) , suspeita de envolvimento em irregularidades bilionárias e vínculos com facções criminosas.

Assinada pelo ministro Herman Benjamin, a liminar do STJ suspendeu outra liminar, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que havia autorizado a retomada das atividades da refinaria. A manutenção da interdição atende a um pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) , que apontou risco de “grave lesão à economia e à ordem pública” caso a Refit voltasse a operar.

Haddad informou que a procuradora da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi, será enviada ao Rio de Janeiro para dialogar com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ) e explicar os motivos da interdição. “A Dra. Anelize vai entrar em contato com o governador amanhã para explicar toda a problemática que o Rio está enfrentando. Aparentemente, ele não está inteirado da situação”, disse o ministro.

Segundo Haddad, a cooperação institucional é fundamental para asfixiar financeiramente o crime organizado , reduzindo sua capacidade de financiar armas e cooptar jovens nas comunidades. “Nós temos que operar para asfixiar o que irriga o crime organizado, o que o abastece de recursos para compra de armamentos e aliciamento. Temos que agir no andar de cima também”, afirmou.

Arrecadação

O governo do Rio de Janeiro tinha recorrido ao TJRJ para reabrir a refinaria sob o argumento de que a paralisação prejudicaria a arrecadação do estado, atualmente sob Regime de Recuperação Fiscal. Haddad, no entanto, disse que a melhor forma de manter as receitas do Rio de Janeiro é a retomada das atividades turísticas e dos investimentos , prejudicados pela operação policial que deixou mais de 120 mortos no estado.

“Ninguém pode imaginar que cenas como as de ontem, com mais de 120 mortes em operações policiais, vão atrair turista, investimento ou aumentar arrecadação. O governador só tem a ganhar se agir junto conosco”, afirmou.

Haddad ainda reforçou que o combate às organizações criminosas “não pode ser tratado como disputa eleitoral”. Na terça-feira (28), Castro havia criticado o governo federal por supostamente negar o envio de blindados ao estado para ações contra o tráfico. “Isso aqui não é palanque eleitoral. É uma disputa do Estado brasileiro contra o crime”, rebateu o ministro.

Operação Cadeia de Carbono

A Refinaria de Manguinhos foi interditada em setembro pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , após irregularidades identificadas na Operação Cadeia de Carbono , conduzida pela Receita Federal.

A investigação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no mercado de combustíveis. Segundo o Fisco, a Refit seria uma “sonegadora contumaz”, deixando de recolher mais de 80% dos tributos federais e estaduais entre 2022 e 2024 . A empresa também é acusada de falsificar declarações fiscais, informando transportar matéria-prima quando, na verdade, enviava gasolina pronta – prática que reduz o valor dos impostos devidos.

A Receita apreendeu dois navios que transportavam combustível com destino à refinaria e suspeita que postos controlados por organizações criminosas estivessem sendo abastecidos com produtos da Refit.

Em nota, a empresa voltou a criticar a ANP e a Receita Federal, afirmando que a interdição se baseou em “contradições e inconsistências” e que laudos independentes apontam que as embarcações carregavam petróleo, e não gasolina automotiva. A Refit também acusou a ANP de ter consultado a Petrobras sobre assumir parte do mercado antes da interdição, o que classificou como conflito de interesses.

Pressão de entidades

O Instituto Combustível Legal (ICL) enviou ofício à ANP e ao Ministério Público Federal pedindo a suspensão imediata de qualquer atividade da Refit. A entidade alega que a autorização para formulação e comercialização de combustíveis sem a comprovação do refino viola regras técnicas da agência e cria insegurança regulatória.

O ICL alerta que a liberação parcial “distorce o ambiente competitivo e cria precedente perigoso” para o setor.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lyon Santos/ MDS Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
© Lula Marques/Agência Brasil Alckmin: reunião de Lula e Trump destrava negociações técnicas
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,56%, em 2025
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Império
Seco
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Império
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Fitness
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Raffaelli
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
Seco
Fitness
Império
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 7 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Império
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Império
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados