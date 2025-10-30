WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Sala
APPATA
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Niederle
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Câmara

Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso

A limitação significaria que, mesmo cumprindo todos os critérios, pescadores poderiam ter o benefício negado por falta de recursos

30/10/2025 01h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Deputados aprovaram mudança no Projeto de Lei 458/21 para derrubar a limitação do seguro-defeso à dotação aprovada na Lei Orçamentária Anual (LOA). A limitação significaria que, mesmo cumprindo todos os critérios, pescadores poderiam ter o benefício negado por falta de recursos.

O deputado Robério Monteiro (PDT-CE) afirmou que não é possível dar um "calote" no pescador. "Como um cidadão que vive da pesca vai ficar quatro meses sem receber seu salário? Vai forçá-lo a ir na piracema pescar", disse.

O deputado Glauber Braga (Psol-RJ) criticou a política de austeridade prevista no texto. Para ele, a regra de liberar só o que está proposto no Orçamento sem levar em conta os critérios de quem tem direito de recebimento é restritiva. Ele afirmou, ainda, que o argumento de que é preciso evitar fraudes não pode justificar a limitação orçamentária de pagamentos que são devidos a quem alcançou esses critérios.

O deputado Sargento Gonçalves (PL-RN) afirmou que não é possível penalizar os pescadores tirando o direito do seguro-defeso. "Se quiser buscar aqueles que fraudam, vai atrás de quem frauda, mas não o trabalhador, pescador que vai ao mar colocar a vida em risco para trazer o alimento para sua família", disse.

Porém, o deputado Pedro Uczai (PT-SC) defendeu a manutenção da medida para garantir o seguro-defeso de 2026. "O governo vai garantir orçamento para o seguro-defeso do próximo ano, só está fazendo um ajuste fiscal para essa matéria", disse.

Seguro-defeso
O projeto incorpora outras mudanças sobre o seguro-defeso feitas pelo relator da Medida Provisória 1303/25, deputado Carlos Zarattini (PT-SP). O seguro-defeso é pago ao pescador artesanal que fica sem poder pescar devido ao período de proibição para a procriação das espécies.

Para acessar o benefício, o interessado terá de comprovar domicílio em município abrangido ou limítrofe à área definida no ato que instituiu o período de defeso, conforme procedimentos e critérios estabelecidos em resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

A responsabilidade pela concessão do seguro-defeso passará do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho e Emprego.

Com a nova regra, para a concessão e manutenção do seguro-defeso, o pescador terá de comprovar o exercício da atividade pesqueira, no período entre defesos, por meio de um relatório periódico da atividade pesqueira.

Atualmente, existe um relatório anual (Reap) que deve ser apresentado pelo pescador para manter sua habilitação ao benefício.

Habilitação
Quanto à habilitação, no documento fiscal de venda do pescado que o pescador deve apresentar ao Ministério do Trabalho deverá constar o recolhimento de contribuição previdenciária relativa a, pelo menos, 6 dos 12 meses anteriores ao início do período de defeso.

Caso a venda tenha sido feita a pessoa física, o pescador deverá comprovar o recolhimento de contribuição previdenciária mensal referentes aos meses de exercício da pesca.

Fraudes
Em relação às fraudes, o texto atribui nova punição aos envolvidos, impedindo o pescador de pedir o benefício por três anos.

Além disso, o pescador profissional artesanal que infringir as regras ou tiver recebido indevidamente parcela do seguro-defeso terá esse valor descontado automaticamente do novo benefício a que fizer jus.

Próximos passos
O Projeto de Lei 458/21 teve origem no Senado e foi aprovado pelos deputados com alterações, por isso retornará àquela Casa para nova votação. Entre outros pontos, o projeto permite a atualização do valor de veículos e imóveis no Imposto de Renda e sua regularização, se lícitos e não declarados.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Câncer de mama: especialistas debatem baixa cobertura de rastreamento e avanços no tratamento
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Seco
Raffaelli
Meganet
Império
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Sicoob
Império
F&J Santos
APPATA
Seco
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 4 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 7 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Seco
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Império
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados