Republicanos assegura R$ 297 mil para material escolar em Miraguaí

O município de Miraguaí foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 297 mil, destinada à aquisição de material escolar que será utilizado no próximo ano letivo. O recurso foi assegurado por meio do trabalho do partido Republicanos, com indicação do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

A solicitação foi articulada durante uma visita ao gabinete do senador, em Brasília, realizada no início do ano. A comitiva de Miraguaí contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, José Soares, do vice-prefeito Ricardo Fink, do vereador João Maurício e do presidente do Republicanos no município e secretário de Habitação, Diego Calson.

Na ocasião, o grupo foi recebido pela suplente do senador, Liziane Bayer, que auxiliou no encaminhamento da demanda.

O pagamento da emenda foi efetivado na última quarta-feira, com os valores já depositados nos cofres da Prefeitura de Miraguaí.

De acordo com o Republicanos, novas destinações de recursos estão sendo articuladas para o município e deverão ser anunciadas nos próximos dias.

Com informações da Rádio Líder