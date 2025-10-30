WhatsApp

Republicanos assegura R$ 297 mil para material escolar em Miraguaí

Educação

30/10/2025 08h51
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O município de Miraguaí foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 297 mil, destinada à aquisição de material escolar que será utilizado no próximo ano letivo. O recurso foi assegurado por meio do trabalho do partido Republicanos, com indicação do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

A solicitação foi articulada durante uma visita ao gabinete do senador, em Brasília, realizada no início do ano. A comitiva de Miraguaí contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, José Soares, do vice-prefeito Ricardo Fink, do vereador João Maurício e do presidente do Republicanos no município e secretário de Habitação, Diego Calson.

Na ocasião, o grupo foi recebido pela suplente do senador, Liziane Bayer, que auxiliou no encaminhamento da demanda.

O pagamento da emenda foi efetivado na última quarta-feira, com os valores já depositados nos cofres da Prefeitura de Miraguaí.

De acordo com o Republicanos, novas destinações de recursos estão sendo articuladas para o município e deverão ser anunciadas nos próximos dias.

Com informações da Rádio Líder

Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
1
Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
"Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Ativistas denunciam "massacre" em ação policial no Rio
