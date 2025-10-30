WhatsApp

Miraguaí

Escola Lenira de Moura Lutz promove palestra sobre adolescência e sexualidade”

Atividade foi conduzida pelo enfermeiro Cleiton da Cunha Correa, da Unidade Básica de Saúde

30/10/2025 09h19
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na quarta-feira, 29, a Escola Lenira de Moura Lutz promoveu uma palestra educativa voltada aos alunos do sexo masculino, com idades entre 12 e 16 anos. O encontro foi conduzido pelo enfermeiro Cleiton da Cunha Correa, da Unidade Básica de Saúde, e teve como tema central “Adolescência e Sexualidade”.

Com uma abordagem clara, informativa e acolhedora, o profissional abordou as transformações físicas e emocionais que ocorrem durante a adolescência, incentivando o diálogo e a reflexão.

Durante a atividade, os estudantes foram convidados a compreender e discutir temas como o crescimento do corpo, as mudanças hormonais, o despertar da sexualidade e o respeito às próprias emoções e limites.

O momento foi marcado pela participação ativa dos alunos, que fizeram perguntas e compartilharam dúvidas, criando um ambiente de aprendizado, confiança e escuta.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

