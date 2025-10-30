CRAS de Miraguaí promove encontros para estimular memória e coordenação de idosos

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Miraguaí, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos programas de convivência, vem promovendo atividades voltadas aos idosos com o objetivo de estimular a mente, a coordenação motora e o convívio social, contribuindo para um envelhecimento mais saudável e para a prevenção do isolamento.

Na tarde de quarta-feira, 29, ocorreu mais um encontro com o grupo, coordenado pela psicóloga Débora Gemelli Wieczorek. As dinâmicas foram direcionadas ao estímulo das funções cognitivas, como memória, atenção e raciocínio, de forma lúdica e interativa.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Elenir da Silva, a participação dos idosos em atividades sociais como essa vai além do benefício físico e cognitivo, impactando positivamente o bem-estar emocional e a qualidade de vida.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7