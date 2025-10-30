WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Folha Popular
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Niederle
APPATA
Fitness
Miraguaí

CRAS de Miraguaí promove encontros para estimular memória e coordenação de idosos

Atividades lúdicas e interativas buscam estimular a cognição e a socialização

30/10/2025 09h21
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Miraguaí, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos programas de convivência, vem promovendo atividades voltadas aos idosos com o objetivo de estimular a mente, a coordenação motora e o convívio social, contribuindo para um envelhecimento mais saudável e para a prevenção do isolamento.

Na tarde de quarta-feira, 29, ocorreu mais um encontro com o grupo, coordenado pela psicóloga Débora Gemelli Wieczorek. As dinâmicas foram direcionadas ao estímulo das funções cognitivas, como memória, atenção e raciocínio, de forma lúdica e interativa.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Elenir da Silva, a participação dos idosos em atividades sociais como essa vai além do benefício físico e cognitivo, impactando positivamente o bem-estar emocional e a qualidade de vida.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

  • CRAS de Miraguaí promove encontros para estimular memória e coordenação de idosos
  • CRAS de Miraguaí promove encontros para estimular memória e coordenação de idosos
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Famílias de mortos em operação no Rio reclamam de falta de informação
Projetos do Judiciário foram votados nesta tarde no Plenário da ALRSCréditos: Raquel Sanches DICOM TJRS Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
MiraguaíMiraguaí - RS Miraguaí
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Império
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Império
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Império
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 7 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 7 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 7 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 2 dias Ativistas denunciam "massacre" em ação policial no Rio
Império
Meganet
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Império
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados