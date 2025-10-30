Casal de Miraguaí fica gravemente ferido em acidente na ERS-330

Um grave acidente foi registrado na manhã de quarta-feira, 29, na ERS-330, em Tenente Portela, envolvendo uma motocicleta e um veículo Ecosport.

O casal Luciane Machado, de 42 anos, e Adilson Duarte, de 43 anos, ambos moradores da localidade de Lajeado Moinho, interior de Miraguaí, ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Santo Antônio.

Segundo informações do filho do casal, Lucas Duarte, os pais haviam se deslocado até Tenente Portela para resolver pendências pessoais quando o acidente aconteceu.

O condutor da Ecosport não se feriu. A Brigada Militar esteve no local para orientar o trânsito e registrar a ocorrência.

De acordo com familiares, o casal segue internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Santo Antônio. Ambos sofreram múltiplas fraturas em decorrência da colisão.

Com informações do Portela Online