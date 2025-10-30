WhatsApp

Vista Gaúcha

Empresa Maibom recebe certificação do SISBI-POA em Vista Gaúcha

Certificação do SISBI-POA garante à empresa autorização para atuar em todo o território brasileiro

30/10/2025 09h29
Por: Júlio Santos
Fotos: Joelmir Lopes
Fotos: Joelmir Lopes

A empresa Maibom, de Vista Gaúcha, recebeu na manhã de quinta-feira, 30, o certificado de autorização para comercialização de produtos de origem animal em todo o território nacional, por meio do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA).

A certificação foi concedida através do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISA), que atua na gestão e fiscalização de produtos de origem animal na região.

Com o SISBI-POA, a empresa passa a ter autorização para comercializar seus produtos em nível nacional, garantindo que o processo de produção, manipulação e comercialização siga os mesmos padrões de qualidade e segurança exigidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

A entrega e assinatura do certificado representam um importante avanço para o setor agroindustrial local, fortalecendo a economia de Vista Gaúcha e abrindo novas oportunidades de mercado para a produção regional.

Com informações da Radio A Verdade

