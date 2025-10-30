WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Sicredi
Seco
Sala
Seu Manoel
Niederle
Tarzan
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Folha Popular
Ponto Grill
Geral

Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado

Texto tipifica novas modalidades de crime

30/10/2025 09h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Foi publicada nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial da União , a Lei 15.245 que fortalece o combate ao crime organizado. Após a sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nova legislação tipifica novas modalidades de crime e aumenta a proteção a agentes públicos.

De acordo com o texto modificado no Código Penal (2.848/1940), a contratação de integrante de associação criminosa para cometimento de crime passa a ter como penalidade a reclusão de 1 a 3 anos, que deverá se somar à penalidade do crime cometido.

A Lei das Organizações Criminosas (12.850/2013) também foi modificada e passa a tipificar os crimes de Obstrução de ações contra o crime organizado e conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado, ambos com pena de reclusão, de quatro a 12 anos.

Nos dois casos, antes mesmo do julgamento a prisão provisória do investigado deverá ser cumprida em estabelecimento penal federal de segurança máxima, destaca o texto da nova lei.

Além dessas mudanças, foi modificada ainda a Lei nº 12.694, passando a prever iniciativas de proteção pessoal a autoridades judiciais, membros do Ministério Público, policiais e demais profissionais das forças de segurança pública em atividade ou aposentados. A medida será garantida aos profissionais em situação de risco decorrente do exercício da função e é extensiva aos familiares.

Confira aqui o texto integral da Lei 15.245/2025 publicado no Diário Oficial da União .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Famílias de mortos em operação no Rio reclamam de falta de informação
Projetos do Judiciário foram votados nesta tarde no Plenário da ALRSCréditos: Raquel Sanches DICOM TJRS Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Império
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Império
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Raffaelli
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Unimed
APPATA
Sala
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Seco
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados