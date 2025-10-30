WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Folha Popular
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Niederle
Unimed
Seco
Império
Sicoob
Fitness
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Câmara

Comissão aprova isenção de contribuição previdenciária para servidores inativos e pensionistas com doenças graves

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

30/10/2025 12h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê a isenção da contribuição previdenciária para os servidores públicos inativos civis ou militares e pensionistas acometidos por doenças graves.

O texto aprovado é a versão da relatora, deputada Marussa Boldrin (MDB-GO), para o Projeto de Lei 1206/21 , do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). A relatora fez ajuste na redação, mantendo o objetivo da proposta original.

“A isenção poderá reduzir a carga financeira mensal daqueles acometidos por enfermidades graves, o que lhes permitirá direcionar parcela dos proventos para custear consultas, terapias e medicamentos”, disse Marussa Boldrin.

Principais pontos
Como na versão original, o substitutivo aprovado altera a Lei 10.887/04 , que regulamentou a contribuição dos inativos e pensionistas após a reforma da Previdência Social determinada pela Emenda Constitucional 41 .

A relatora preferiu ainda citar a legislação que trata da isenção do Imposto de Renda nas aposentadorias em caso de doenças graves ( Lei 7.713/88 ), em vez de manter a lista de doenças que ensejariam o benefício, como no texto original.

“Diante da necessidade de enfrentar os altos custos comumente envolvidos no tratamento dessas doenças, o Estado pode (e deve) imprimir força normativa aos comandos constitucionais que asseguram o direito à vida com dignidade”, disse Capitão Alberto Neto, autor da iniciativa.

Contribuição previdenciária
A contribuição previdenciária é o valor pago por trabalhadores e empregadores para financiar a Previdência Social – responsável por benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão.

No serviço público federal, o valor da contribuição, segundo a tabela de 2025, varia de 7,5% a 22%, dependendo da faixa salarial do funcionário.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova isenção de IPI para compra de automóveis por pessoas com deficiência de baixa renda
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados COP30: crianças e adolescentes cobram participação real em debate sobre crise climática
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Ipiranga
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicoob
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
Seco
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Unimed
Sala
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Império
Unimed
Sicoob
Meganet
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Sala
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Império
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados