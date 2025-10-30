WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Seco
APPATA
Niederle
Folha Popular
Tarzan
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Sicredi
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tenente Portela

APAE de Tenente Portela celebra 44 anos e lança programação dos 45 anos da instituição

Celebração destacou a trajetória de amor, dedicação e inclusão que transformou centenas de vidas na região

30/10/2025 13h10
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A APAE de Tenente Portela celebrou, com emoção e gratidão, seus 44 anos de fundação e lançou oficialmente as comemorações alusivas aos 45 anos da instituição. O evento, realizado na Casa da Amizade, reuniu autoridades, parceiros, colaboradores e famílias atendidas, celebrando décadas de trabalho em prol da inclusão, da educação e da transformação social.

A instituição atende atualmente mais de 300 alunos e pacientes, oriundos de cinco municípios da região — Tenente Portela, Miraguaí, Vista Gaúcha, Barra do Guarita e Derrubadas — e segue ampliando suas ações e serviços.

Durante o evento, o presidente da APAE, Francisco Carlos Trautmann, destacou o compromisso da entidade em acompanhar as mudanças e novas demandas sociais:

“Há 44 anos, a APAE nasceu da necessidade de poucas famílias. Hoje, acolhe centenas. As deficiências e síndromes não param de surgir, e a APAE precisa estar atenta, inovando sempre. Fomos uma das primeiras instituições a acolher o autismo, entendendo que cada autista é único e precisa de um olhar individualizado”, afirmou.

Trautmann também ressaltou os avanços obtidos com o apoio das prefeituras e da comunidade, como a ampliação dos espaços físicos, a aquisição de equipamentos tecnológicos, a qualificação da equipe e o aumento dos atendimentos clínicos e educacionais.

“Hoje realizamos mais de 1.200 atendimentos mensais pelo SUS, além das atividades educacionais e terapêuticas. Nossa equipe é formada por profissionais especializados e comprometidos. A APAE nunca desistiu — cada desafio foi uma oportunidade de crescer e servir melhor”, completou o presidente.

A diretora da Escola de Educação Especial Recanto da Alegria, Elis Wink, enfatizou a importância da inclusão e do trabalho multidisciplinar desenvolvido pela instituição:

“Mais do que atender 300 alunos, acolhemos 300 famílias. A APAE transforma vidas, oferecendo escolarização adaptada, terapias especializadas e, acima de tudo, acolhimento e afeto. Cada sorriso e cada conquista mostram que a inclusão é possível”, disse.

A diretora também destacou o papel fundamental da assistência social, porta de entrada das famílias na instituição, e o atendimento psicológico estendido também aos familiares.

“Nosso trabalho vai além da escola. Acolhemos, escutamos e acompanhamos cada família, porque acreditamos que o cuidado precisa ser integral”, reforçou.

O evento marcou o início das comemorações dos 45 anos da APAE, que ao longo do próximo ano terão uma programação especial, com atividades de integração, projetos educacionais e novos investimentos estruturais.

“O futuro nos desafia, mas também nos motiva. Vamos continuar crescendo e celebrando a vida, o amor e a inclusão”, concluiu Trautmann.
  • APAE de Tenente Portela celebra 44 anos e lança programação dos 45 anos da instituição
  • APAE de Tenente Portela celebra 44 anos e lança programação dos 45 anos da instituição
  • APAE de Tenente Portela celebra 44 anos e lança programação dos 45 anos da instituição
  • APAE de Tenente Portela celebra 44 anos e lança programação dos 45 anos da instituição
  • APAE de Tenente Portela celebra 44 anos e lança programação dos 45 anos da instituição
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Jose Cruz/Agência Brasil Renegociação de dívidas do Fies começa neste sábado (1º)
© Antônio Cruz/Agência Brasil Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 8ª parcela
Foto: Divulgação Escola Lenira de Moura Lutz promove palestra sobre adolescência e sexualidade”
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Lazzaretti
Império
APPATA
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Império
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Ponto Grill
Sala
Sicredi
Império
Meganet
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Mercado Balestrin
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Império
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Sala
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Seco
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados