APAE de Tenente Portela celebra 44 anos e lança programação dos 45 anos da instituição

A APAE de Tenente Portela celebrou, com emoção e gratidão, seus 44 anos de fundação e lançou oficialmente as comemorações alusivas aos 45 anos da instituição. O evento, realizado na Casa da Amizade, reuniu autoridades, parceiros, colaboradores e famílias atendidas, celebrando décadas de trabalho em prol da inclusão, da educação e da transformação social.

A instituição atende atualmente mais de 300 alunos e pacientes, oriundos de cinco municípios da região — Tenente Portela, Miraguaí, Vista Gaúcha, Barra do Guarita e Derrubadas — e segue ampliando suas ações e serviços.

Durante o evento, o presidente da APAE, Francisco Carlos Trautmann, destacou o compromisso da entidade em acompanhar as mudanças e novas demandas sociais:

“Há 44 anos, a APAE nasceu da necessidade de poucas famílias. Hoje, acolhe centenas. As deficiências e síndromes não param de surgir, e a APAE precisa estar atenta, inovando sempre. Fomos uma das primeiras instituições a acolher o autismo, entendendo que cada autista é único e precisa de um olhar individualizado”, afirmou.

Trautmann também ressaltou os avanços obtidos com o apoio das prefeituras e da comunidade, como a ampliação dos espaços físicos, a aquisição de equipamentos tecnológicos, a qualificação da equipe e o aumento dos atendimentos clínicos e educacionais.

“Hoje realizamos mais de 1.200 atendimentos mensais pelo SUS, além das atividades educacionais e terapêuticas. Nossa equipe é formada por profissionais especializados e comprometidos. A APAE nunca desistiu — cada desafio foi uma oportunidade de crescer e servir melhor”, completou o presidente.

A diretora da Escola de Educação Especial Recanto da Alegria, Elis Wink, enfatizou a importância da inclusão e do trabalho multidisciplinar desenvolvido pela instituição:

“Mais do que atender 300 alunos, acolhemos 300 famílias. A APAE transforma vidas, oferecendo escolarização adaptada, terapias especializadas e, acima de tudo, acolhimento e afeto. Cada sorriso e cada conquista mostram que a inclusão é possível”, disse.

A diretora também destacou o papel fundamental da assistência social, porta de entrada das famílias na instituição, e o atendimento psicológico estendido também aos familiares.

“Nosso trabalho vai além da escola. Acolhemos, escutamos e acompanhamos cada família, porque acreditamos que o cuidado precisa ser integral”, reforçou.

O evento marcou o início das comemorações dos 45 anos da APAE, que ao longo do próximo ano terão uma programação especial, com atividades de integração, projetos educacionais e novos investimentos estruturais.

“O futuro nos desafia, mas também nos motiva. Vamos continuar crescendo e celebrando a vida, o amor e a inclusão”, concluiu Trautmann.