WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Folha Popular
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Niederle
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Sala
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Senado Federal

Congresso aprova crédito para turismo e convocação de aprovados na polícia do DF

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (30) crédito suplementar de R$ 2,15 bilhões para o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e fundos de de...

30/10/2025 13h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Os senadores Davi Alcolumbre e Izalci Lucas na sessão conjunta do Congresso nesta quinta - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Os senadores Davi Alcolumbre e Izalci Lucas na sessão conjunta do Congresso nesta quinta - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (30) crédito suplementar de R$ 2,15 bilhões para o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e fundos de desenvolvimento regionais, principalmente o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. A fonte dos recursos extras será o superávit financeiro de 2024, de acordo com o projeto de lei que libera o crédito extra ( PLN 12/2025 ).

O texto, que segue para sanção presidencial, também autoriza a convocação de aprovados em concurso para ocupar cargos das forças de segurança do Distrito Federal, com recursos do Fundo Constitucional do DF.

O projeto foi aprovado como item extrapauta na sessão conjunta desta quinta. A inclusão da matéria na pauta de votações foi anunciada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, após acordo com as lideranças partidárias, atendendo ao apelo da bancada do DF.

Um dos parlamentares a solicitar a votação foi o senador Izalci Lucas (PL-DF). Ele argumentou que a matéria não traz nenhum impacto fiscal para as contas do governo e, por outro lado, promoverá melhorias importantes na segurança pública do DF. O PLN 12/2025 havia sido aprovado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) em setembro.

Segundo Izalci, a autorização permitirá a nomeação de 2.073 aprovados no concurso, ainda em 2021, sendo 1.284 policiais militares, 700 policiais civis e 89 do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

— Aqui em Brasília, nós temos hoje o menor contingente da história e isso, evidentemente, compromete a segurança pública. Temos vários casos [de violência] neste mês, no mês passado, exatamente pela clara deficiência de pessoal. E esses concursados são 2 mil policiais que fizeram concurso em 2021 (...) O deputadoVicentinho Júnior (PP-TO) foi relator [na CMO], com apoio do governo (…), para que esses meninos sejam chamados e comecem a fazer o curso para melhorar o contingente da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos Bombeiros.

A relevância da iniciativa foi reforçada pela senadora Leila Barros (PDT-DF), que enalteceu a união da bancada parlamentar do Distrito Federal a favor da matéria.

É uma bancada diversa, que tem um espectro bem definido, mas quando nós temos que defender os interesses do DF, graças a Deus a gente se une — disse Leila.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Davi Alcolumbre (2º à dir.) presidiu a sessão ao lado do relator da MP, Eduardo Braga (2º à esq.) e do presidente da comissão mista, deputado Fernando Coelho Filho - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
A senadora Mara Gabrilli é autora do requerimento para o debate - Foto: Roque de Sá/Agência Senado CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
A senadora Damares Alves, que requereu o debate, entre Rudolf Eduard von Sinner Renato Gugliano Herani - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Debatedores questionam na CE projeto que proíbe alterar textos da Bíblia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Império
Ipiranga
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Raffaelli
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Sala
Fitness
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
Raffaelli
Império
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Seco
APPATA
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
Tarzan
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Seco
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados