Davi defende diálogo e elogia acordo de lideranças no Congresso para votações

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, elogiou a capacidade de senadores e deputados de fecharem acordos para o avanço de projetos de lei. Construir consenso, apesar das diferentes opiniões, é o único caminho para o progresso do país, disse o senador na sessão conjunta desta quinta-feira (30).

— Não teremos outro caminho que não sejam decisões construídas dentro do Congresso. Aqueles que ofendem a política estão a favor de interesses individuais. É muito melhor dialogarmos e deixarmos o que é dissenso para depois.

Alcolumbre apontou que um “exemplo claro” da boa convivência foi o acordo entre lideranças partidárias obtido durante a sessão para incluir o Projeto de Lei do Congresso Nacional(PLN) 12/2025 na pauta. O texto permite que governo do Distrito Federal nomeie novos servidores das forças de segurança , cujos concursos públicos têm prazo de validade.

Um dos parlamentares a solicitar a votação foi o senador Izalci Lucas (PL-DF). Segundo ele, o Poder Executivo distrital poderá nomear policiais militares, civis e bombeiros militares.