WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Raffaelli
Niederle
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Seco
Folha Popular
Mecânica Jaime
Império
Câmara

Câmara aprova e promulga resolução que amplia poderes da Polícia Legislativa

Texto permite que policiais da Casa assessorem CPIs e cumpram mandados de prisão

30/10/2025 16h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Resolução (PRC) 77/25, da Mesa Diretora. A proposta cria novas atribuições para a Polícia Legislativa da Casa, ampliando seu papel investigativo, preventivo e de inteligência.

Entre as inovações, está o assessoramento a Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), com permissão para executar ordens de prisão e cumprir mandados de busca e apreensão.

O projeto também prevê a prevenção e repressão de crimes e ações de inteligência. Os policiais poderão ainda cumprir mandados de prisão, escoltar depoentes, planejar o combate a incêndios e atender emergências na Câmara.

O texto altera a Resolução 18/03, que organiza o Departamento de Polícia Legislativa (Depol).

Algumas funções, como a solicitação de quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico, exigirão requisitos específicos. Elas só poderão ser realizadas por policiais legislativos com graduação em direito e três anos de atividade jurídica ou policial.

Seleção
A proposta também estabelece teste de aptidão física e exame psicotécnico para ingresso no cargo. Atualmente, a resolução prevê apenas "boa saúde física e mental", confirmada por exame médico e toxicológico.

O texto também transforma 26 cargos vagos em novas funções comissionadas (FCs): 35 de nível FC-3 (R$ 9.692), 31 de nível FC-2 (R$ 6.944) e 18 de nível FC-1 (R$ 5.063).

Logo após a aprovação em Plenário, o texto foi promulgado.

Incidentes
De acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dois incidentes recentes justificaram a proposta.

“Tivemos a apreensão de canivetes e máquina de choque na revista na entrada de estudantes que estavam visitando a Câmara. Isso nos preocupou bastante. Já estava em estudo mudar completamente a estrutura de segurança e acesso à Casa”, afirmou.

O outro episódio foram agressões verbais contra o senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da Medida Provisória (MP) 1304/25 , do setor elétrico, por pessoas contrárias à proposta.

Segundo Motta, depois do ocorrido, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (União-AP), solicitou um protocolo conjunto de segurança do Palácio do Congresso.

“Vivemos um tempo de muito radicalismo, de incidentes que têm se repetido, e vamos tomar a decisão de mudar a estrutura de acesso e revista para a segurança dos servidores, das pessoas que acessam a Câmara e também dos parlamentares”, disse Motta.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova isenção de IPI para compra de automóveis por pessoas com deficiência de baixa renda
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados COP30: crianças e adolescentes cobram participação real em debate sobre crise climática
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Império
Sala
Unimed
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Sala
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Império
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Seco
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Seco
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
APPATA
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados