Esporte e lazer

Governo do Estado divulga lista preliminar de contemplados no Bolsa-Atleta RS categoria Rendimento

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, na terça-feira (28/10), a lista provisória dos atletas contemplados...

30/10/2025 16h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, na terça-feira (28/10), a lista provisória dos atletas contemplados na categoria Rendimento (nacional e internacional) do Programa Bolsa-Atleta RS 2025. As nominatas divulgadas foram enviadas pelas entidades representativas das modalidades, com classificação estabelecida a partir de critérios técnicos e objetivos.

O prazo para recursos de candidatos não contemplados é de dez dias úteis, a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Os recursos devem ser encaminhados para o e-mail [email protected] .

Após a publicação das listas definitivas, passado o prazo de recursos, serão informados os próximos passos para o recebimento dos valores do programa, que serão pagos de forma retroativa a contar de março deste ano.

O Bolsa-Atleta RS

O programa foi criado em 2024, na segunda gestão do governo Eduardo Leite e, neste ano, terá um aporte de R$ 4,5 milhões para desportistas e paradesportistas que representam o Estado no país e no exterior.

São oferecidas 575 bolsas de auxílio financeiro para atletas e técnicos, a partir de avaliação técnica e objetiva. Deste total, 300 são destinadas ao esporte educacional, categoria que recebeu aumento de 40% no valor, reforçando o compromisso do governador Eduardo Leite com a base do esporte no Estado.

Outras 250 bolsas são voltadas para atletas de rendimento, enquanto 25 são reservadas para atletas olímpicos e paralímpicos. O paradesporto receberá 25% de acréscimo sobre os valores estipulados nas categorias Educacional e Rendimento.

Valores mensais:

  • Educacional: R$ 700 (mais acréscimo de 25% para o paradesporto)
  • Rendimento nacional: R$ 1 mil (mais acréscimo de 25% para o paradesporto)
  • Rendimento internacional: R$ 2 mil (mais acréscimo de 25% para o paradesporto)
  • Olímpico/Paralímpico: até R$ 5 mil


Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

