Turismo

Santa Catarina será o principal cenário nacional para “Minha Vida com Shurastey”, produção que deve impulsionar o turismo no estado

Foto: DivulgaçãoLonga-metragem da Paris Filmes, estrelado por Nicolas Prattes, terá 80% de suas cenas gravadas em locações catarinenses, incluindo ...

30/10/2025 17h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

Longa-metragem da Paris Filmes, estrelado por Nicolas Prattes, terá 80% de suas cenas gravadas em locações catarinenses, incluindo Serra, Canyons e Litoral

A Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) celebra o anúncio de que Santa Catarina será o principal cenário para o aguardado longa-metragem “Minha Vida com Shurastey”, da Paris Entretenimento. A produção, que inicia as gravações no próximo dia 20 de novembro, terá 80% de suas cenas rodadas em território catarinense, com lançamento nacional previsto para o segundo semestre de 2026, entre setembro e outubro.

A nova iniciativa deve render, mais uma vez, projeção nacional para o estado. A expectativa da SETUR é que a exibição das paisagens catarinenses em um filme de grande apelo emocional resulte em um aumento significativo na busca por Santa Catarina como destino turístico. As filmagens darão destaque especial a locais icônicos como Balneário Camboriú, Itajaí, a Serra Catarinense e a região dos Canyons, apresentando a diversidade geográfica do estado para um público de milhões de pessoas.

O filme é inspirado na emocionante história real do catarinense Jesse Kozechen e seu inseparável cão, Shurastey. O longa, do gênero drama/aventura, narra a jornada de Jesse, que largou sua rotina para viajar pelo continente americano a bordo de um fusca, na companhia de seu melhor amigo. A trajetória da dupla, que conquistou mais de 1,8 milhão de seguidores na rede social, tornou-se um símbolo de liberdade e inspiração.

Para dar vida a Jesse Koz, o escolhido foi o ator Nicolas Prattes. Com uma carreira consolidada, Prattes iniciou na TV em “Terra Nostra”, foi protagonista em “Malhação” e participou de sucessos recentes como “Todas as Flores” e “Fuzuê”.

A direção está a cargo de Diego Freitas, cineasta conhecido por grandes sucessos de público em plataformas de streaming, como “Depois do Universo” e “Caramelo”, ambos na Netflix.

“Para Santa Catarina, é uma honra receber uma produção desta magnitude, que além de tudo conta uma história que é nossa”, afirma Catiane Seif, secretária de Estado do Turismo. “Estamos apoiando este projeto com a consciência de seu imenso potencial de divulgação. Levar as paisagens da nossa Serra, do nosso litoral e dos nossos canyons para as telas do cinema é a melhor vitrine que poderíamos ter. A história de Jesse e Shurastey já comoveu o Brasil, e agora, ela trará o Brasil para conhecer Santa Catarina”.

