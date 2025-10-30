WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Niederle
Seu Manoel
Unimed
Sicoob
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Sala
Folha Popular
Senado Federal

CAS debate participação de empregados na gestão das empresas

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) agendou para terça-feira (4), às 9h30, audiência pública para discutir o Projeto de Lei (PL) 1.915/2019 , que ...

30/10/2025 17h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Zequinha Marinho é autor do requerimento para o debate - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador Zequinha Marinho é autor do requerimento para o debate - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) agendou para terça-feira (4), às 9h30, audiência pública para discutir o Projeto de Lei (PL) 1.915/2019 , que regulamenta a participação de representantes dos empregados na gestão das empresas.

A reunião atende a requerimento do senador Zequinha Marinho (PL-PA) e busca instruir a análise da proposta, que está sob relatoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES).

O projeto, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), propõe a inclusão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT de dispositivo que assegura a presença de representante dos empregados na administração de empresas com mais de 500 trabalhadores.

A iniciativa pretende fortalecer o diálogo entre patrões e empregados, estimulando maior transparência e equilíbrio nas decisões que impactam o ambiente de trabalho, segundo Wagner.

Foram convidados para o debate representantes de entidades empresariais e de organizações sindicais, além de especialistas em relações trabalhistas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Davi Alcolumbre (2º à dir.) presidiu a sessão ao lado do relator da MP, Eduardo Braga (2º à esq.) e do presidente da comissão mista, deputado Fernando Coelho Filho - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
A senadora Mara Gabrilli é autora do requerimento para o debate - Foto: Roque de Sá/Agência Senado CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
A senadora Damares Alves, que requereu o debate, entre Rudolf Eduard von Sinner Renato Gugliano Herani - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Debatedores questionam na CE projeto que proíbe alterar textos da Bíblia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Unimed
Fitness
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Seco
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Sicredi
Império
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Sala
APPATA
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Império
Sicredi
Unimed
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Império
Seco
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Fitness
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Seco
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Fitness
Mercado do povo
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados