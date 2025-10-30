WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Niederle
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Folha Popular
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Meio Ambiente

IMA divulga relatório de balneabilidade referente à semana de 27 a 31 de outubro de 2025

Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo/SecomO Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 77 com ...

30/10/2025 17h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo/Secom

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 77 com as informações referentes à semana de 27 a 31 de outubro de 2025. De acordo com as amostras coletadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 186 estão próprios para banho, o que representa 78,15%. Em Florianópolis, dos 87 pontos analisados, 65 estão adequados para banho, o que equivale a 74,71%.

As informações e considerações técnicas do relatório podem ser conferidas na íntegra aqui:

https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/relatorio/downloadPDF/2025-10-30

No site  https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/ as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Legislação

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade é regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000, que estabelece critérios para a classificação das praias como próprias ou impróprias para banho, baseado na concentração da bactéria Escherichia coli.

A água é considerada:

Própria: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800Escherichia colipor 100 mililitros.

Imprópria: quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior que 800Escherichia colipor 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000Escherichia colipor 100 mililitros.

Cronograma

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um  cronograma prévio de coletas  https://www.ima.sc.gov.br/index.php/qualidade-ambiental/balneabilidade/cronogramas-e-coletas

provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá coleta em determinado ponto, bem como, as datas de publicação dos relatórios.

Divulgação

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar na bandeirinha do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade do ponto e a data da última coleta realizada no local.

O site também possui o menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e o histórico dos resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente e às sextas-feiras, divulga um release com o balanço da semana. Já entre os meses de abril e setembro, a pesquisa e a divulgação são mensais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Governo do Estado celebra profissionais da imprensa em premiação voltada à pauta ambiental -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Aquisição de bilhetes via Pix ocorre pela leitura de QR Code -Foto: Divulgação Ascom/Sema Jardim Botânico, Zoológico e Itapuã estreiam bilheterias com Pix neste fim de semana
Foto: Reprodução/Secom SC Parque Estadual da Serra do Tabuleiro celebra 50 anos com programação especial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Império
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Império
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Ipiranga
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Meganet
Seco
Ipiranga
Sala
Sicredi
Sicoob
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Raffaelli
Império
Sicoob
Agro Niederle
Sala
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Seco
Unimed
Império
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados