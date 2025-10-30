WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Niederle
Folha Popular
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Seco
Império
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Meganet
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Senado Federal

Sessão destaca papel das Equipes de Nossa Senhora no apoio a casais

As Equipes de Nossa Senhora, movimento católico formado por casais, foram homenageadas pelo Senado nesta quinta-feira (30) em seus 75 anos de atuaç...

30/10/2025 18h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A sessão foi presidida pelo senador Izalci Lucas (C) - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
A sessão foi presidida pelo senador Izalci Lucas (C) - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

As Equipes de Nossa Senhora, movimento católico formado por casais, foram homenageadas pelo Senado nesta quinta-feira (30) em seus 75 anos de atuação no Brasil. A associação internacional privada de fiéis leigos surgiu em 1939, na França, e tornou-se um movimento que atua em 96 países, reunindo cerca de 180 mil membros.

A sessão especial atendeu a sugestão do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), presidente da Frente Parlamentar Católica. Em seu requerimento ( RQS 581/2025 ), Pontes define as Equipes de Nossa Senhora como “movimento de espiritualidade conjugal nascido para responder às exigências dos casais cristãos desejosos de viver plenamente a sua vida matrimonial a partir do sacramento do matrimônio”.

Presidindo a sessão, o senador Izalci Lucas (PL-DF) disse que a associação é uma presença viva para todos que dela participam e um sinal de esperança em um mundo mais justo e fraterno.

— Aonde o Estado nem sempre chega, eles chegam; onde há dor, eles oferecem conforto; onde há carência, oferecem informação, acolhimento, oportunidade. Seja por meio da educação, assistência ou mobilização comunitária, a associação tem despertado vocações, construído redes de apoio e fortalecido comunidades em inúmeras cidades do nosso país e também de outros lugares do mundo.

Responsável pela super-região Brasil das Equipes de Nossa Senhora, José Rubens Correa Almeida mencionou a origem do movimento no país e a importância do apoio para os casais "descobrirem a riqueza do matrimônio".

— Por meio de seu testemunho, os casais equipistas desejam ser sinais vivos do amor cristão na igreja e no mundo. As Equipes de Nossa Senhora encorajam os seus membros a aprofundar em equipe o amor pela igreja e ajudar-se mutualmente para se tornarem membros ativos do povo de Deus.

Cristiane Marson Brito e Luiz Antonio Perrone Ferreira de Brito, que fazem parte da Equipe Responsável Internacional — instância máxima das Equipes de Nossa Senhora —, lembraram que o Brasil foi o primeiro país de língua não francesa a acolher o movimento. O casal destacou o vínculo do fundador do movimento, padre Henri Caffarel, com o Brasil.

— O padre Caffarel viajou algumas vezes ao Brasil e sempre voltou profundamente comovido com a vitalidade dessa igreja. Em suas cartas, ele falou com admiração da fé dos brasileiros e do seu desejo de viver o Evangelho com alegria. Hoje, podemos dizer que esse vínculo ainda está vivo e fecundo, com tantos casais conselheiros espirituais, viúvos e viúvas que permanecem fiéis às Equipes de Nossa Senhora.

Maria Celeste Neumann Simão, membro das Equipes de Nossa Senhora de Brasília, citou o padre Caffarel, que definiu seu objetivo de vida como “caminhar para a santidade, nem mais, nem menos”. Representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), padre Jânison de Sá Santos definiu os membros das Equipes de Nossa Senhora como “testemunhas discretas, mas firmes” do matrimônio como vocação e missão. E o bispo de Barra do Garças (MT), Dom Paulo Renato Fernandes Gonçalves de Campos, salientou a importância dos sacerdotes que atuam como conselheiros espirituais no movimento.

O padre Jânison de Sá Santos representou a CNBB na sessão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O padre Jânison de Sá Santos representou a CNBB na sessão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Dom Paulo Renato salientou a importância dos sacerdotes que atuam como conselheiros no movimento - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Dom Paulo Renato salientou a importância dos sacerdotes que atuam como conselheiros no movimento - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
José Rubens e Roselene Almeida destacaram a importância do apoio para os casais - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
José Rubens e Roselene Almeida destacaram a importância do apoio para os casais - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Casais de todo o país participaram da sessão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Casais de todo o país participaram da sessão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Davi Alcolumbre (2º à dir.) presidiu a sessão ao lado do relator da MP, Eduardo Braga (2º à esq.) e do presidente da comissão mista, deputado Fernando Coelho Filho - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
A senadora Mara Gabrilli é autora do requerimento para o debate - Foto: Roque de Sá/Agência Senado CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
A senadora Damares Alves, que requereu o debate, entre Rudolf Eduard von Sinner Renato Gugliano Herani - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Debatedores questionam na CE projeto que proíbe alterar textos da Bíblia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Seco
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Império
Fitness
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Hospital Santo Antonio
Sala
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Império
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
APPATA
Seco
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados