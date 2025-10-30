WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Unimed
Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Império
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Meganet
Senado Federal

Debatedores questionam na CE projeto que proíbe alterar textos da Bíblia

Em audiência promovida pela Comissão de Educação (CE) na tarde desta quinta-feira (30), debatedores questionaram a viabilidade do projeto que proíb...

30/10/2025 18h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A senadora Damares Alves, que requereu o debate, entre Rudolf Eduard von Sinner Renato Gugliano Herani - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A senadora Damares Alves, que requereu o debate, entre Rudolf Eduard von Sinner Renato Gugliano Herani - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em audiência promovida pela Comissão de Educação (CE) na tarde desta quinta-feira (30), debatedores questionaram a viabilidade do projeto que proíbe alterações nos textos da Bíblia. O PL 4.606/2019 já foi aprovado na Câmara dos Deputados. No Senado, a matéria já passou na Comissão de Direitos Humanos (CDH), com o senador Magno Malta (PL-ES) como relator. Na CE, a relatora é a senadora Dra. Eudócia (PL-AL).

Do deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), o projeto "veda qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição nos textos da Bíblia Sagrada, para manter a inviolabilidade de seus capítulos e versículos, e garante a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional".

A audiência atendeu a requerimento ( REQ 31/2025 - CE ) apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que dirigiu o debate. Damares reconheceu que o projeto envolve “questões de elevada complexidade jurídica e social”. Ela disse entender os questionamentos sobre o projeto, principalmente em um momento em que outras demandas parecem ser mais prioritárias para o país. Segundo a senadora, porém, instituições religiosas pediram que a matéria não fosse aprovada sem o devido debate.

— Mais de 80% da população brasileira é cristã e tem a Bíblia como regra de fé e prática. Na verdade, esse projeto fala com a maioria esmagadora da nossa população — registrou a senadora.

O diretor-executivo da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), Erní Walter Seibert, disse reconhecer a boa intenção do autor da proposta. Para Seibert, porém, o projeto pode trazer complicações acadêmicas e legais. Ele lembrou que o hebraico original, em que os textos do Antigo Testamento foram escritos, não tinha vogais — que foram acrescidas depois. Os números dos capítulos e dos versículos foram introduzidos mais de mil anos após a Bíblia ser organizada. Essas medidas, destacou Seibert, poderiam ser questionadas pelo projeto.

O pastor Paulo Nunes, representante do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas (Conplei), manifestou preocupação com a repercussão do projeto em traduções para as línguas indígenas — que exigiriam, segundo ele, uma linguagem mais prática e acessível.

— Precisamos continuar com a nossa liberdade religiosa, em todos os aspectos. Sou indígena e sou cristão. Tenho livros e uso internet e isso não tira minha essência de ser indígena. Se a Bíblia é a palavra de Deus, não precisa da proteção do projeto — argumentou Nunes.

Laico

Para Renato Gugliano Herani, doutor em direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e representante da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), se o projeto passar da forma como está, o Estado se tornaria por lei guardião oficial de um texto sagrado. Herani pediu uma reflexão sobre a proposta e o conceito de Estado laico e lembrou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o controle estatal das questões da fé não está autorizado.

— O Estado passaria a tutelar a sacralidade de um cânon, atuando como um guardião teológico, deslocando o estado laico — apontou Herani, que ainda questionou o interesse público do projeto.

Doutor em teologia pela Universidade de Basiléia (Suíça), Rudolf Eduard von Sinner afirmou que a dinâmica da interpretação e reinterpretação dos textos bíblicos é recorrente do ponto de vista histórico dentro das religiões cristãs. Para o especialista, o projeto é uma ingerência inconstitucional do estado em assuntos de religião e inibiria a liberdade de interpretação das religiões.

— O projeto não estabelece com clareza o objeto de proteção. Se essa lei passar, o Congresso Nacional teria que compor uma comissão para decidir qual versão correta. Não sei se o Congresso quer assumir essa tarefa e é certo que, em algum momento, haveria judicialização da questão — declarou.

Versões

Na visão do professor e pastor luterano Walter Altmann, doutor em teologia sistemática pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, o projeto não é exequível, até por não existir unanimidade sobre uma versão original do texto bíblico. Ele apontou diferentes versões da Bíblia, desde a usada pelo reformador Martinho Lutero, até outras edições mais modernas.

O teólogo Lourenço Steglio Rega disse que a revisão e a atualização das traduções são importantes por vários motivos, desde questões gramaticais e linguísticas, até em razão de novas descobertas arqueológicas. Ele citou 17 versões da Bíblia em circulação no Brasil, com gramáticas, estilos e traduções diferentes e questionou qual texto serviria de base para o objetivo do projeto.

Lourenço Rega, que é doutor em teologia e especialista em grego bíblico, manifestou apoio a uma emenda apresentada pelo senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), com um texto alternativo para o projeto, em que a ênfase é na liberdade da pregação, com o reconhecimento da legitimidade das versões da Bíblia adotadas pelas diferentes confissões religiosas do Brasil.

— Eu não quero deixar um impasse, mas a emenda é um caminho para achar uma possível resposta — declarou Rega.

De acordo com o pastor e teólogo Franklin Ferreira, o projeto contraria os princípios bíblicos. Ele afirmou que as escrituras sagradas não precisam de proteção humana ou estatal, pois está sob a soberania de Deus. Segundo Ferreira, o projeto confunde o texto original com as versões que surgiram ao longo dos tempos e são usadas hoje em dia. Ele lembrou que versões católicas, protestantes e ortodoxas têm divergência até no número de livros internos da Bíblia.

— Não é a igreja que deve ser tutelada pelo estado, mas o estado que precisa ser julgado pela Palavra de Deus. O projeto é desnecessário e problemático — apontou o pastor.

O padre Cássio Murilo Dias da Silva, doutor em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e presbítero da Diocese de Jundiaí (SP), falou como representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Na mesma linha dos outros especialistas, ele apontou a dificuldade de entender um texto bíblico definitivo que pudesse ser classificado como original.

— Nesse projeto, a Bíblia deixa de ser Palavra de Deus para ser palavra humana ou palavra do Congresso. Optar por um texto seria destruir o esforço para o diálogo inter-religioso e ecumênico. O projeto parece ser algo pessoal do autor, mas não vejo utilidade para a sociedade — ressaltou padre Cássio.

Interativa

A audiência foi promovida de forma interativa, com a possiblidade de participação popular por meio do portal e-Cidadania . A senadora Damares destacou algumas das mensagens que chegaram até a comissão.

A internauta identificada como Cássia, do Distrito Federal, defendeu o texto bíblico sem alterações. Já César, de Goiás, lembrou que o Estado é laico. Internautas também demonstraram preocupação com uma possível censura a estudos acadêmicos que envolvem textos bíblicos e a versões alternativas da Bíblia, como as que trazem ilustrações para crianças e as versões artísticas em rimas e em cordel.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Davi Alcolumbre (2º à dir.) presidiu a sessão ao lado do relator da MP, Eduardo Braga (2º à esq.) e do presidente da comissão mista, deputado Fernando Coelho Filho - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
A senadora Mara Gabrilli é autora do requerimento para o debate - Foto: Roque de Sá/Agência Senado CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
A sessão foi presidida pelo senador Izalci Lucas (C) - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Sessão destaca papel das Equipes de Nossa Senhora no apoio a casais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Meganet
Império
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Seco
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Fitness
Mercado do povo
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Império
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Sala
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Império
Sicoob
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Império
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados