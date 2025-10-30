WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
Sala
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Raffaelli
Folha Popular
Niederle
Rádio Municipal
Império
Tenente Portela

Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local

Aprovada pela Assembleia Legislativa, reestruturação do Judiciário gaúcho inclui avanços que impactam diretamente na Comarca de Tenente Portela

30/10/2025 19h37
Por: Júlio Santos
Projetos do Judiciário foram votados nesta tarde no Plenário da ALRSCréditos: Raquel Sanches DICOM TJRS
Projetos do Judiciário foram votados nesta tarde no Plenário da ALRSCréditos: Raquel Sanches DICOM TJRS

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou na terça-feira, 28, três Projetos de Lei (PLs) que marcam uma importante reestruturação do Poder Judiciário gaúcho. As medidas incluem a revisão do Plano de Carreira dos Servidores, a criação de novos cargos de Desembargador e a elevação de entrância de diversas comarcas, entre elas, Tenente Portela, que passa agora à entrância intermediária.

A mudança é considerada um avanço significativo, pois permitirá o reforço na estrutura da Comarca, com a criação de uma segunda vara judicial e ampliação do quadro de servidores.

O que muda para Tenente Portela

Conforme explicou o Juiz da Comarca de Tenente Portela, Dr. Hugo Pastorio Pereira, a elevação trará reflexos práticos imediatos na qualidade da prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, no primeiro grau de jurisdição, se organiza em três entrâncias: inicial, intermediária e final. Com a elevação, Tenente Portela passa a integrar a entrância intermediária, o que significa que a comarca poderá contar com juízes mais experientes e com uma estrutura mais robusta para atender à demanda”, explicou o magistrado.

Segundo ele, há duas consequências práticas dessa mudança:

1. A comarca passa a ser ocupada por juízes de maior tempo de carreira, o que agrega experiência ao trabalho local;

2. A criação de uma segunda vara judicial e a ampliação da equipe de servidores permitirão dividir o volume de processos e aumentar a agilidade no julgamento das ações.

Volume atual de processos

Hoje, a Vara de Tenente Portela acumula 17.715 processos ativos, todos sob responsabilidade de um único juiz.

O juiz titular participa de audiências praticamente todos os dias da semana e precisa julgar e decidir todas as questões sozinho. "Com duas varas, esse número será dividido, ficando cerca de 9 mil processos para cada uma. Isso significa mais rapidez e melhor qualidade no serviço prestado à população”, explicou Dr. Hugo.

Além da celeridade, o magistrado destaca que a reestruturação também deve resultar em melhor qualidade nas decisões e maior efetividade no cumprimento das condenações.

O contexto estadual - o projeto que eleva Tenente Portela e outras comarcas à entrância intermediária integra o PL nº 326/2025, aprovado com 45 votos favoráveis e apenas 1 contrário. A proposta também contempla a criação de 25 novas unidades jurisdicionais em diferentes regiões do estado.

O movimento é parte de uma ampla reforma do Judiciário, que busca modernizar o sistema e garantir uma prestação jurisdicional mais eficiente.

De acordo com o Presidente do TJRS, Desembargador Alberto Delgado Neto, as medidas “aperfeiçoam ainda mais a prestação jurisdicional do Judiciário gaúcho, que há tempos é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça como um dos mais produtivos do país”.

Mais eficiência, mais acesso e mais justiça

Com a aprovação das mudanças, Tenente Portela se torna referência regional ao integrar o grupo de comarcas com estrutura intermediária.

Para a comunidade, isso significa respostas mais rápidas, atendimento mais acessível e fortalecimento do Poder Judiciário como pilar essencial da cidadania.

Com informações do TJRS

  • Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
  • Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
  • Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Famílias de mortos em operação no Rio reclamam de falta de informação
© Tânia Rêgo/Agência Brasil IML do Rio identifica 100 dos 121 mortos na Operação Contenção
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Meganet
Sicoob
Império
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Mecânica Jaime
Meganet
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Unimed
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Tarzan
Império
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Mercado Balestrin
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Império
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seco
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados