WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
Folha Popular
APPATA
Fitness
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Sala
F&J Santos
Raffaelli
Niederle
Seco
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Câmara

Comissão aprova isenção de IPI para compra de automóveis por pessoas com deficiência de baixa renda

Proposta segue em análise na Câmara

30/10/2025 19h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou proposta que garante isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de automóveis por pessoas com deficiência que são inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A isenção se aplica exclusivamente a veículos novos cujo preço de venda ao consumidor, incluindo todos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 200 mil.

Hoje, a legislação ( Lei 8.989/95 ) já concede isenção de IPI para aquisição de veículos por pessoas com "deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda" e pessoas com transtorno do espectro autista.

No entanto, o autor da proposta (PL 4106/25), deputado Jonas Donizette (PSB-SP), argumenta que as pessoas com deficiência que não se enquadram nos critérios da lei, mas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e recebem o BPC, têm demandado judicialmente esse direito.

Segundo ele, a Justiça tem decidido a favor dessas pessoas, reconhecendo que a limitação do benefício, nesses casos, viola os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

O relator da proposta, deputado Max Lemos (PDT-RJ), foi favorável ao texto. "O projeto atende a lacunas existentes na legislação vigente. "Considerando a evolução do conceito de deficiência e o surgimento de novas condições e transtornos, observa-se que a literalidade da lei restringe o alcance a determinados tipos de deficiência", defendeu.

"O projeto de lei, ao ampliar o conceito, respeita e preserva os direitos das pessoas com deficiência", complementou o relator.

Próximos passos
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados COP30: crianças e adolescentes cobram participação real em debate sobre crise climática
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que permite a ex-cônjuges manter plano de saúde após separação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Agro Niederle
Meganet
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Sala
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Unimed
Sicoob
Sicredi
Meganet
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Seco
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Unimed
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Sala
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados