WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sala
Império
Folha Popular
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Niederle
Mecânica Jaime
Justiça

STF tem três votos para obrigar PM a informar suspeito sobre direito

Relator, Fachin entende que medida evita confissões informais

30/10/2025 20h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) registrou nesta quinta-feira (30) três votos para determinar que a polícia deve informar sobre o direito ao silêncio durante abordagens de suspeitos.

O caso envolve o julgamento de um processo que vai decidir se o Estado deve advertir o suspeito ou preso em flagrante sobre o direito de não se incriminar.

O relator do caso, ministro Edson Fachin, e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, votaram a favor da tese.

Fachin entendeu que o direito constitucional ao silêncio deve ser estendido a abordagens policiais para evitar confissões informais obtidas por policiais.

“O direito ao silêncio consiste em uma garantia conferida ao indivíduo de se negar a responder perguntas formuladas por agentes do Estado diante de uma suspeita existente contra si. Trata-se de um direito fundamental que visa a proteção da liberdade e da autodeterminação do indivíduo contra o Estado no exercício do poder de punir”, argumentou Fachin.

Pelo entendimento do relator, as confissões informais deverão ser anuladas se forem usadas pela Justiça para basear condenações.

“Este Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Constituição assegura não apenas a garantia do direito ao silêncio, mas também o direito de ser informado sobre a possibilidade de permanecer calado. O descumprimento desse dever de informação por parte do Estado torna nula as declarações obtidas e as provas dela derivadas”, completou o ministro.

Após os votos proferidos, o ministro André Mendonça pediu vista do processo. A data para retomada do julgamento não foi definida.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil STF acompanha operação no RJ com “atenção e solidariedade”, diz Fachin
© Tânia Rêgo/Agência Brasil ADPF das Favelas: entenda as medidas que foram determinadas pelo STF
© Tomaz Silva/Agência Brasil DPU pede para acompanhar perícia de mortos após operação no Rio
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
Meganet
APPATA
Sala
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Fitness
Ipiranga
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Império
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Império
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados