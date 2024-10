Senado vai celebrar Dia do Médico com sessão especial na quarta

O Senado faz na quarta-feira (16), às 10h, sessão especial no Plenário em homenagem ao Dia do Médico, comemorado anualmente em 18 de outubro em referência ao Dia de São Lucas, padroeiro da Medicina.

Autor do requerimento da sessão ( RQS 49/2024 ), o senador Dr. Hiran (PP-RR) afirma que os médicos enfrentam diversos desafios em sua profissão e “merecem que essa data seja comemorada como reconhecimento de sua importância para a sociedade”.

“A medicina é a ciência que investiga a natureza e a origem das doenças do homem de modo a preveni-las, controlá-las e curá-las, preservando assim a saúde das pessoas. A palavra deriva do verbo latinomederi,que significa curar e tratar. Assim é muito importante a realização desta sessão para homenagear o médico brasileiro, que muito tem contribuído para a prevenção e saúde”, ressalta Dr. Hiran (que é médico oftalmologista) no requerimento da homenagem.

Também assinam o requerimento os senadores Alan Rick (União-AC), Damares Alves (Republicanos-DF), Esperidião Amin (PP-SC), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Izalci Lucas (PL-DF), Lucas Barreto (PSD-AP), Marcos Rogério (PL-RO), Romário (PL-RJ) e Tereza Cristina (PP-MS).