Semae recebe primeiros ACTs aprovados e anuncia segunda chamada para vagas do processo seletivo

Foto: Sarah Castro / Semae

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, Semae, deu um passo importante na ampliação de sua equipe ao receber os primeiros contratados em Admissão em Caráter Temporário (ACTs) aprovados no processo seletivo simplificado do edital n. 001/2024/SEMAE. A segunda chamada do processo foi anunciada hoje, com a convocação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) .

Os candidatos convocados na segunda chamada serão notificados por e-mail [email protected] e terão até o dia 25 de outubro para enviar a documentação necessária. A posse dos novos contratados está marcada para o dia 11 de novembro.



O cronograma completo do processo seletivo, bem como a lista de classificação, pode ser acessado no site oficial da Semae . Para esclarecer dúvidas, os interessados devem utilizar exclusivamente o e-mail [email protected].

Atualmente, os 17 candidatos convocados na primeira etapa do processo estão em treinamento, preparando-se para suas novas funções. Com a inclusão dos novos ACTs, a Semae, que completou um ano em junho, dobrará seu número de funcionários.

No total, serão 35 novos contratados, sendo que 25 atuarão diretamente na Gerência de Outorga, com o objetivo de acelerar a análise de processos e apoiar as ações de segurança de barragens. Além disso, os ACTs poderão contribuir na elaboração de boletins meteorológicos, monitoramento de secas e na elaboração de planos de bacia. A seleção levou em consideração a experiência, formação e currículo dos candidatos, assegurando que os novos integrantes possuam as qualificações necessárias para atender às demandas da secretaria.

“Estamos agora trabalhando na capacitação destes contratados temporários para cumprir com o nosso compromisso de eficiência e eficácia na gestão ambiental em Santa Catarina. Nossa expectativa é de que a nova equipe contribua significativamente também para as políticas públicas já em andamento”, destacou o secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dallacosta.