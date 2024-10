No segundo semestre de 2024, a EMEI Meu Primeiro Passo foi contemplada com novos livros e brinquedos fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd). A iniciativa tem como objetivo modernizar a biblioteca e a sala de brinquedos da escola, promovendo a aprendizagem por meio de atividades lúdicas, e busca incentivar o desenvolvimento cognitivo e social das crianças, proporcionando um ambiente mais criativo e interativo para o ensino.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.