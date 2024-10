Quarta-feira, 16, acontece em Tenente Portela o evento “Mulheres que Inspiram”

No dia 16 de outubro, quarta-feira, a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Tenente Portela (Acisa) apoiará um evento especial voltado para o público feminino: o "Mulheres que Inspiram". A realização é da empresa Felicitá Experiências. O encontro acontecerá no Clube Recreativo Comercial e promete uma noite de aprendizado, inspiração e celebração.

A grande atração da noite será a palestra da influencer Michelli Tescke, conhecida como "Mana", que trará reflexões sobre a mentalidade e o equilíbrio da mulher moderna, abordando temas importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional das participantes.

Além disso, o evento contará com a presença de Camila Tosseto, que animará a noite com música ao vivo, proporcionando um momento de descontração. As participantes também poderão desfrutar de um jantar especial preparado para a ocasião.

Outro destaque do evento será a presença de um totem fotográfico com parceria do Sicredi, garantindo que as convidadas registrem os momentos inesquecíveis da noite. Para completar, haverá sorteio de brindes, oferecendo às participantes a chance de levar para casa lembranças do evento.

O "Mulheres que Inspiram" tem como objetivo proporcionar um ambiente de troca de experiências, crescimento pessoal e celebração da força e resiliência da mulher contemporânea. As interessadas em participar podem garantir seus ingressos diretamente com a Acisa ou com a equipe da Felicitá.