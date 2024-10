Paróquia traz novidades para a Novena e a Festa de Aparecida

Como vem acontecendo há muitos anos, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela realiza a novena em preparação para a Festa da Padroeira do Brasil e da Paróquia, que acontece no dia 12 deste mês. Há dois momentos nesta festa. O primeiro, que aconteceu em 7 de setembro, foi o almoço e a reunião dançante. O segundo é espiritual, com a novena e a Missa do Dia da Padroeira, que ocorre de 2 a 12 de outubro.

A tradição das novenas é muito antiga na Igreja, fundamentada na Bíblia. Sua base são os nove dias que separam a Ascensão de Jesus aos Céus e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. A novena prepara sempre algo que vai acontecer, é uma espera com segurança, sobre a ação de Deus. A nossa novena prepara o dia da Celebração da Padroeira Nossa Senhora Aparecida.

Neste ano há algumas novidades. A liturgia segue a celebrada no Santuário Nacional em Aparecida, com algumas adaptações locais. Na primeira noite foi entregue uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, para acompanhar os dias da novena e a Festa. No dia 6, domingo, não houve novena, por causa das eleições municipais no país e nos 3 municípios que formam a Paróquia. No final de cada noite, menos no último dia, é oferecida a venda de um lanche rápido na cripta.

O tema central da novena está ligado ao Ano Santo de 2025: Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. A novena quer acolher cada pessoa e enviá-la como missionária da esperança. Cada noite acolhe diversos grupos divididos por procedência, atividade ou função na Igreja e na sociedade.

Todas as 57 comunidades que formam a Paróquia recebem um momento de participação, bem como pastorais e movimentos de nossa Igreja, Juventude, ECC, Pastoral Familiar, Catequese, Pastoral do Dízimo, Pastoral Social, Pastoral da visitação no Hospital, Conselhos, Ministros, Pastoral da Pessoa Idosa, Mães que oram pelos filhos, Terço dos Homens, Apostolado da Oração, Coroinhas e Liturgia. No início de cada celebração as crianças, que quiserem, se vestem de anjinho e acompanham a procissão de entrada da Imagem da Virgem Aparecida.

As entidades também foram convidadas a se fazerem presentes: CTGs, Poder Público, Escolas, APAE, AABB Comunidade, Conselho Tutelar, Comércio e Serviços, Hospital, Secretaria de Saúde, Postos de Saúde, Consultórios, Grupos de Terceira Idade, Appata, Sociedade de Damas, Meios de Comunicação, Bombeiros Voluntários, Filhas do Sagrado Coração de Jesus, Liga Feminina de Combate ao Câncer e Cooperativas. Cada noite há uma benção específica, jovens, água, crianças, chaves, saúde, objetos religiosos, sal, velas e famílias.

No nono dia da novena a celebração inicia às 19h e não às 19h30min, como nos outros dias. Há uma procissão de velas, e no final da celebração acontece a acolhida dos cavalarianos e da imagem, que sai da Capela Nossa Senhora da Saúde. Na Praça do Índio serão recebidos e cavalgam até a Igreja Matriz para receberem a benção.

No dia 12, sábado, inicia a Caminhada com Maria, saindo da Capela Santa Isabel em Vista Gaúcha, às 5h30min, dirigindo-se ao Ginásio da Igreja Matriz, onde acontece a Missa às 9h. Antes da Missa serão recebidas as motos que vêm em peregrinação na Praça do Índio. Ali serão abençoadas.

São centenas de pessoas que estão colaborando generosamente para o bom andamento desta novena e festa. Pela materna intercessão de Maria, Deus abençoe a todos.

Por Pe. Alex