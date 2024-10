Obras que estão em andamento no Município impactam a vida da comunidade

A tualmente, nove projetos estão em andamento e sendo executados pela Administração Municipal. A construção de ginásios esportivos, pavimentação de ruas, reformas de praças e prédios públicos estão sendo efetivadas. As informações foram repassadas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal.

De acordo com a secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala, a maior parte dos recursos provém do orçamento municipal. Dos R$ 5,8 milhões alocados, R$ 1,3 milhão são oriundos do Estado (programas Pavimenta RS e Rede Bem Cuidar) e R$ 500 mil vem de emendas destinadas pelos parlamentares federais Osmar Terra e Márcio Biolchi. O restante, R$ 4 milhões, é proveniente das finanças municipais.

Para a secretária, o ano de 2024 está se destacando pelo volume significativo de investimentos, seguindo o padrão dos anos anteriores (2021, 2022 e 2023). Entre os investimentos de 2024, estão R$ 3,1 milhões referentes a aquisição de terrenos para moradias populares, R$ 1,3 milhão para a compra de um caminhão e uma máquina pá carregadeira e R$ 400 mil para o recapeamento asfáltico da Avenida Itapiranga.

Salete também mencionou a continuidade dos projetos de remodelação dos canteiros centrais e a pavimentação de 10 quadras da Rua Tamandaré e vias adjacentes, com um investimento de R$ 3,6 milhões. Para a pavimentação foram destinados R$ 1,1 milhão pelo senador Hamilton Mourão e pela deputada federal Franciane Bayer. Outras obras planejadas incluem a pavimentação de trechos das ruas Santos Dumont e Barão do Rio Branco, com um orçamento estimado de R$ 400 mil, sendo R$ 250 mil provenientes de uma emenda do deputado federal Afonso Mota.

Esses investimentos fazem parte do Programa Municipal de Aceleração do Desenvolvimento Econômico e Social (Pades), lançado no ano passado sob o nome “Acelera Portela”.

De acordo com Salete, essas obras que estão em andamento desde o início do ano tem a previsão de encerramento no final de 2024, menos a do Postão e a construção do ginásio de Alto Alegre.

“São obras que impactam diretamente na vida das pessoas e valorizam o patrimônio público, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento e o bem estar da nossa comunidade”, diz a secretária, ressaltando que cuidar das pessoas é fundamental.

Obras em execução:

• Construção do ginásio poliesportivo do setor indígena Pedra Lisa (R$ 556 mil)

• Construção do ginásio poliesportivo de Alto Alegre (R$ 502 mil)

• Construção da praça do Bairro Bem Morar (R$ 565 mil)

• Reforma e ampliação da sede do E.C. Flamengo de São Pedro (R$ 185 mil)

• Reforma da Praça Tenente Bins (R$ 385 mil)

• Reforma do Postão (R$ 646 mil)

• Calçamento no setor indígena da Pedra Lisa (R$ 500 mil)

• Pavimentação asfáltica de trechos das Ruas Ipanema, Tibiriça, Uruguai, Luis Carlos Schepp e Piracicaba (R$ 2 milhões)

• Asfaltamento da Rua Tamandaré e travessas