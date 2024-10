Abrem na segunda-feira, 14, as inscrições para o Programa de Auxílio Transporte a Estudantes

Benefício, relativo ao segundo semestre, também contempla estudantes de cursos técnicos e/ou profissionalizantes.

A partir da segunda-feira, 14, estarão abertas as inscrições do Programa de Auxílio Transporte a Estudantes - Partiu Estudar, relativas ao segundo semestre de 2024. O período vai até o dia 25 de outubro.

O Programa foi instituído por meio da Lei Municipal 2.833/22 e, no primeiro semestre, contemplou 123 estudantes que juntos receberam R$ 50 mil. O valor que será repassado poderá chegar até R$ 55 mil.

Os estudantes que foram beneficiados no primeiro semestre terão que apresentar novamente a documentação exigida. Para outras informações, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, telefone (55) 3551-2011.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela