Festival do Camarão de Porto Belo reúne tradição e gastronomia a base de frutos do mar

A partir desta sexta-feira, 11 de outubro, o município de Porto Belo celebra sua cultura pesqueira com o 9º Festival do Camarão de Porto Belo. O destaque do evento é o risoto de camarão de 1,5 tonelada, o maior do Brasil, servido durante os dias de festividade. A festa é gratuita e se estenderá até 20 de outubro.

Além disso, visando destacar a tradição da pesca, a decoração do ambiente também terá elementos que reforçam a importância do setor para a comunidade local. Como, por exemplo, o barco de pesca de camarão real no evento, ressaltando a rotina dos homens do mar, suas histórias e seu legado. O Secretário de Turismo da Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur/SC), Evandro Neiva, evidencia que “esse evento foi criado para ressaltar essa relação que Porto Belo tem com a pesca, com o mar, com a sua cultura e com quem nasceu ali. Temos grande orgulho de Porto Belo realizar o Festival do Camarão, colocando ele no mapa das festas de outubro”.

A festa destaca o camarão em diferentes formatos de alimento, como porções ou pratos. Para isso, 10 restaurantes estarão na Praça da Bandeira, local do evento, para apresentar o ingrediente em suas mais variadas versões. Para Neiva, a importância do Festival do Camarão é poder dar “a experiência de uma festa cujo o camarão é o principal destaque da identidade gastronômica e cria essa conexão cultural da pesca que está no DNA de Porto Belo. É um orgulho para o Governo do Estado estar ao lado, estar presente e estar relacionando Porto Belo a esse calendário de festas de outubro”.

Porto Belo e a cultura do camarão

Além do destaque ao fruto do mar, o evento também celebra os mais de 250 anos de tradição da pesca no município. Porto Belo é a sede da primeira colônia pesqueira do Brasil. Neste ano, também, a cidade comemora 192 anos de emancipação com um bolo comemorativo de 12 metros, cortado no dia 13 de outubro.

Festas de Outubro: aproveite a primavera em Santa Catarina

Aos turistas e catarinenses ansiosos por festas tradicionais que celebram a cultura alemã, italiana ou pesqueira, dentre tantas outras, Santa Catarina é o destino perfeito. Com festividades de leste a oeste, é possível aproveitar a Fenarreco, em Brusque , ou a Oktoberfest de Itapiranga , a primeira do Brasil, ou a Oktoberfest de Blumenau , a maior celebração desse tipo fora da Alemanha, dentre tantas outras que já se iniciaram.

Serviço

O quê:9º Festival do Camarão de Porto Belo

Quando:de 11 a 20 de outubro

Onde:Praça da Bandeira, Porto Belo (SC)

Entrada gratuita