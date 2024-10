A Radioagência Nacional celebra 20 anos no ar nesta sexta-feira (11). O veículo da Empresa Brasil de Comunicação oferece, gratuitamente, conteúdos noticiosos para emissoras de rádio de todo o Brasil, incluindo rádios comunitárias, públicas, universitárias e privadas.

Os usuários podem baixar reportagens, boletins e entrevistas produzidos pela equipe do próprio portal, pelo Radiojornalismo da EBC, pelas rádios parceiras e pela Agência Brasil .



De acordo com a coordenadora da Radioagência e Jornalismo Web, Izabella Silveira, as matérias publicadas pela Radioagência Nacional suprem lacunas de diversas emissoras e possibilitam a democratização da informação. “Temos conteúdos especiais, como programetes e podcasts reconhecidos pela sociedade e premiados. Considerando a quantidade de vazios que temos no país, locais onde as notícias não chegam, a Radioagência é uma grande ferramenta para outras rádios; democratizando a informação e garantindo um direito básicos para os brasileiros”, conta ela.



As notícias da Radioagência podem ser acessadas por dispositivos móveis, mas vão além, acompanham o ouvinte por meio das ondas sonoras dos rádios de pilha. Mensalmente, o conteúdo é replicado mais de 500 mil vezes por cerca de 300 mil usuários, impactando milhões de ouvintes.

O coordenador de programação da rádio da Universidade Federal do Recife, Helder Ferreira, celebra a parceria com a Radioagência . “A Rádio UFES é uma grande parceira da EBC, desde a época da Radiobrás. Vimos evoluir cada vez mais com tecnologia e reportagens especiais da Radioagência ao longo desses anos. Eu fico muito feliz por essa parceria duradoura a vitoriosa da nossa rádio com a Radioagência Naciona l”, compartilha Ferreira.





A qualidade dos conteúdos produzidos pela Radioagência é reconhecida por diversas entidades nacionais, segundo explica a editora da Radioagência, Sumaia Vilela. “É uma alegria ver a Radioagência ser reconhecida por trabalhos em novos segmentos, como podcasts. O Sala de Vacina foi premiado, recentemente, pela Sociedade Brasileira de Imunizações e pela Organização Pan Americana de Saúde. Também foi indicado aos Mais Admirados de Saúde do Prêmio Einstein, junto com outros podcasts da Radioagência , o Histórias Raras . A jornalista da equipe, Bia Arcoverde, está entre os Top 50 no Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. Isso sem deixar de lado nossa a missão de distribuir conteúdos de qualidade para as rádios do país” enfatiza a editora.



Ao longo dessas duas décadas, a cobertura da Radioagência Nacional abrangeu eventos nacionais e internacionais, veiculando reportagens sobre política, economia, cultura, saúde, ciência e outros temas de relevância social. Com um foco especial nas regiões menos representadas pela grande mídia, como o Norte e o Nordeste, o veículo busca democratizar o acesso à informação, promovendo a diversidade de vozes e refletindo a pluralidade do Brasil.