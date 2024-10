CMO pode ouvir Marina Silva sobre recursos para a pasta do Meio Ambiente

A pauta completa da CMO será definida em reunião de líderes a ser realizada a partir das 14h. Como a reunião se trata da reabertura de uma reunião suspensa anteriormente, os parlamentares podem retomar os itens que já estavam em pauta e não foram deliberado. É o caso do requerimento com o convite a Marina Silva.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) pode votar nesta terça-feira (15), a partir das 14h30, um convite à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para falar sobre os recursos orçamentários destinados às políticas públicas da sua pasta ( REQ 9/2024 CMO ). O convite foi apresentado pelo deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS).

