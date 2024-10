Mecias saúda prefeitos do Republicanos eleitos em Roraima

— Parabéns aos vencedores! Mas, principalmente, ao povo de Roraima que foi às urnas e exerceu a sua vontade. Meu gabinete estará sempre de portas abertas e estou à disposição para trabalhar em parceria com todos os prefeitos do estado – afirmou Mecias.

Mecias citou também a vitória do Republicanos em outras cidades, em que o partido compôs a chapa vencedora. Além disso, o Republicanos foi o partido que mais elegeu vereadores em Roraima, 45 ao todo, sendo quatro na capital, Boa Vista.

Roraima possui 15 municípios, dos quais 12 registraram a eleição vitoriosa de prefeitos do Republicanos, a maioria tendo o partido como cabeça de chapa, de acordo com o senador.

Durante pronunciamento nesta segunda-feira (14), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) cumprimentou os 12 prefeitos e vice-prefeitos eleitos com participação do Republicanos em seu estado.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.