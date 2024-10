Hoje é Dia: semana tem Círio de Nazaré e Dia do Professor

A semana entre 13 e 19 de outubro tem como destaques eventos relacionados à religião. Depois do Dia de Nossa Senhora Aparecida (que foi no sábado, 12 de outubro), tivemos no domingo (13) o auge do Círio de Nazaré, em Belém (capital do estado do Pará).

A celebração, que reúne milhões de fiéis, sempre é destaque em programas da TV Brasil . Em 2013, o Repórter Brasil destacou que a festa virou patrimônio imaterial da humanidade . Em 2018, o Fique Ligado falou de uma exposição que homenageou a festa:

Neste domingo ( 13) também completaram-se cinco anos da canonização de Irmã Dulce (que também faz parte do rol de heróis e heroínas nacionais) por parte do papa Francisco. O episódio foi tratado no Repórter Brasil na época, em matéria que pode ser vista abaixo:

Hoje, 14 de outubro, outro episódio relacionado a um religioso também é celebrado. Foi neste dia, em 1964, que o ativista e pastor evangélico Martin Luther King ganhou o prêmio Nobel da Paz por sua luta contra a desigualdade racial. A trajetória dele (que foi assassinado em 1968) foi contada pelo História Hoje em 2017 e pelo Repórter Brasil em 2019 .

Três datas de destaque

Na terça-feira (15), é celebrado o Dia do Professor no Brasil. A data foi criada por conta do decreto de 15 de outubro de 1827, assinado por Dom Pedro I, que tratava da regulamentação do ensino no país. Desde 1963, é um feriado escolar. Ou seja: não haverá aulas neste dia. Em 2021, o Repórter DF , da TV Brasil , fez uma homenagem à data:

No dia seguinte (16), é celebrado o Dia Mundial da Alimentação. Criada para conscientizar sobre questões de nutrição e combate à fome, o 16 de outubro marca a fundação da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) e já foi tema de conteúdos na Agência Brasil , Repórter Nacional e Repórter Brasil.

O 17 de outubro é o Dia Nacional da Vacinação. A data, que destaca a importância das vacinas na saúde pública e uma ocasião para reforçar a conscientização sobre a imunização no Brasil, é prioridade na pauta da EBC . No ano passado, a Agência Gov listou todas as vacinas que o SUS oferece. Em 2022, o Repórter Brasil reforçou a importância dos imunizantes em duas matérias:

Ícones da dramaturgia do Brasil

Para fechar a semana, temos o aniversário de duas atrizes de suma importância no país. No dia 16 de outubro, Fernanda Montenegro, primeira brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz, completa 95 anos. Considerada uma das maiores atrizes da história do país, ela foi destaque na Agência Brasil quando foi eleita para a Academia Brasileira de Letras e na TV Brasil , quando completou 90 anos . No ano passado, o quadro Rádio Memória , do Rádio Sociedade , relembrou uma entrevista dela em 1990 à Rádio MEC .

Por fim, temos o aniversário de Glória Menezes. No dia 19 de outubro, a atriz (que formou um dos casais mais icônicos da televisão brasileira com Tarcísio Meira) completa 90 anos. Para marcar a data, temos uma entrevista dela ao Sem Censura em 2016.

