Governo lançará nova edição do Professor do Amanhã com 500 vagas em cursos de licenciatura

Na educação, o propósito do governo é assegurar o futuro do aluno, do professor e da sociedade. Por isso, o programa estadual Professor do Amanhã terá uma nova edição, cujo edital deve ser lançado nas próximas semanas. Serão até 500 bolsas integrais para cursos de licenciatura no Rio Grande do Sul.

Com um investimento previsto de R$ 19,2 milhões até 2026, a iniciativa do governo gaúcho destinará vagas para formação em Matemática, Língua Portuguesa, Geografia e História, oferecidas por instituições comunitárias de Ensino Superior.

O Professor do Amanhã é coordenado pelo Gabinete do Vice-Governador e executado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). As áreas prioritárias foram definidas em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc).

O vice-governador Gabriel Souza ressalta que a iniciativa abrange não apenas o financiamento do curso em uma universidade comunitária, mas também a concessão de uma bolsa mensal aos estudantes. "O Professor do Amanhã é uma política pública do governo do Estado destinada a atrair novos talentos para a carreira do magistério e incentivá-los nessa profissão tão importante para a educação do presente e do futuro. Um programa para combater o déficit de professores, contribuir com as instituições de Ensino Superior e apoiar os jovens na construção de suas trajetórias profissionais", explica.

“A procura pelas bolsas da primeira edição do Professor do Amanhã superou as expectativas. Foram mais de 4 mil inscritos para mil vagas. Isso nos mostrou que existe, sim, uma demanda pela carreira de professor. O que falta, muitas vezes, são condições adequadas, e as bolsas de estudos ajudam nesse sentido",salienta a titular da Sict, Simone Stülp. "Agora, queremos ampliar o programa, visando dar maior suporte para a rede gaúcha de educação básica."

Assim como na primeira edição, cada estudante receberá uma bolsa mensal de R$ 800, que será disponibilizada por meio do Cartão Cidadão. Além disso, será repassado à instituição de ensino o valor mensal correspondente à taxa acadêmica, também de R$ 800 por vaga.

A primeira edição do Professor do Amanhã ofereceu mil bolsas em 34 cursos de licenciatura nas áreas de Letras, Matemática, Biologia, História e Geografia. As aulas começaram no primeiro semestre deste ano em 11 instituições do Estado.

A estudante Ingryd da Rosa garantiu uma vaga no curso de Letras – Português na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Segundo ela, o programa valoriza o esforço e o estudo dos alunos, o que tem sido muito gratificante.

Para Ingryd, iniciativa valoriza esforço e estudo dos alunos - Foto: Mauro Nascimento/Secom

“Em 2019, busquei cursos na área da educação e finalmente consegui uma vaga pelo ProUni, também na Unisinos, mas em Pedagogia EAD. Acabei me apaixonando pelo curso e concluí no segundo semestre de 2023, sem nunca ter esquecido o sonho de cursar Letras",conta Ingryd. "Nos eventos pré-formatura, fiquei sabendo do programa Professor do Amanhã e senti reacender o chamado, então me inscrevi. Sempre soube que só chegaria à universidade por meio de políticas públicas de educação."

Já atuando em escolas da rede pública, ela afirma perceber a urgência na valorização da profissão e no incentivo à formação docente, em especial neste momento de escassez de professores: “O programa dá a oportunidade de acesso a universidades sérias, com formações de excelência, que vão gerar profissionais preparados e apaixonados pela docência”, complementa.

Para Uarlley Santos, fazer uma graduação em uma universidade que é referência na região dos Vales, com a mensalidade 100% gratuita, era uma oportunidade única. Hoje, ele cursa licenciatura em Letras - Português e Inglês na Universidade do Vale do Taquari (Univates).

"O programa tornou o sonho da graduação mais palpável", afirma Uarlley - Foto: Mauro Nascimento/Secom

“O programa tornou o sonho da graduação mais palpável. Só tenho experiências positivas: são ótimos professores e uma ótima infraestrutura na universidade. Recebemos uma bolsa de estudos que proporciona um pouco mais de segurança financeira. Inclusive, isso foi um grande facilitador para que eu pudesse me dedicar mais à graduação”, relata.

O estudante destaca, ainda, a importância do Professor do Amanhã para a comunidade. “Conhecemos a realidade da carreira docente: a carência de profissionais, a falta de condições para desenvolver as aulas, a desvalorização da profissão. Diante disso, surge o programa, que proporciona oportunidade de desenvolvimento para a população e cria uma segurança de que as nossas escolas não vão ficar sem professores", avalia Uarlley.

Sobre o Professor do Amanhã

Instituído pela Lei nº 16.001 , de 4 de outubro de 2023, o programa Professor do Amanhã tem como objetivo formar docentes em cursos de licenciatura para atuarem em áreas estratégicas visando ao fortalecimento da educação básica do Rio Grande do Sul.

Os cursos devem ocorrer na modalidade presencial, com carga mínima de 3.200 horas. Os currículos devem atender às chamadas competências para o século 21 (divididas em três grupos: cognitivo, intrapessoal e interpessoal) e às práticas de letramento racial e social. Os cursos devem prever, ainda, aproximações com ambientes de inovação.

Os alunos devem se comprometer a realizar prática de ensino de, no mínimo, 300 horas na rede pública estadual e, após a conclusão do curso, atividades docentes de, no mínimo, 1.920 horas também na rede pública estadual. Após a conclusão do curso, serão automaticamente inscritos no Cadastro de Contratações Temporárias.

O Professor do Amanhã é coordenado por um Conselho Gestor, presidido pelo vice-governador do Estado e integrado pelos titulares das pastas da Educação; de Inovação, Ciência e Tecnologia; da Casa Civil; de Planejamento, Governança e Gestão; e da Fazenda.