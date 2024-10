DR com Demori tem edição especial nesta terça com Guilherme Boulos

A TV Brasil exibe nesta terça-feira (15) edição especial do programa DR com Demori que vai trazer uma entrevista exclusiva com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. O programa é apresentado pelo jornalista Leandro Demori, em formato de entrevista, e vai debater os temas que mais interessam à política brasileira e ao eleitor paulistano para o segundo turno.

O convidado obteve 1.776.127 (29,07)% dos votos válidos na capital paulista. Ele irá concorrer com Ricardo Nunes que alcançou 1.801.139 votos (29,48% dos votos válidos). O bate-papo com Boulos será exibido às 23h.

O candidato Ricardo Nunes também foi convidado para participar do programa, mas até o momento não confirmou presença.

Sobre o programa

Com passagens pela Revista Piauí e pelo The Intercept Brasil , Demori é especializado em jornalismo investigativo e liderou a cobertura do caso Vaza Jato. No seu talk show semanal, ele traz personalidades para um papo mais íntimo e direto na tela da TV Brasil . Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, a cantora Zélia Duncan, a atriz Denise Fraga, o cientista Sidarta Ribeiro e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Serviço

Dando a Real com Leandro Demori – terça-feira, dia 15/10, às 23h, na TV Brasil

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize .