Trem da ViaMobilidade tem princípio de incêndio em São Paulo

Ainda segundo a empresa, a composição afetada foi recolhida, e será feita uma apuração detalhada para definir as causas da ocorrência. A ViaMobilidade informou que a Linha 9-Esmeralda opera normalmente nesta terça-feira (15).

De acordo com a ViaMobilidade, foi registrado princípio de incêndio na parte externa em uma das composições da linha na região da Estação Granja Julieta, e que foi prontamente apagado. “Os clientes foram atendidos em segurança pelos Agentes de Atendimento da Concessionária, desembarcaram em plataforma e seguiram viagem em outra composição”, disse, em nota.

Nas imagens, é possível ver passageiros dentro do vagão em movimento enquanto há explosões na parte de fora. Depois que os usuários conseguem sair por uma das portas do trem para a plataforma, um deles grava a parte de cima de um vagão que tinha chamas. Não houve feridos.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um vagão de trem atingido por fogo, na região da Estação Granja Julieta, da Linha 9-Esmeralda, na zona sul da capital paulista. A situação ocorreu na noite desta segunda-feira (14), na capital paulista. A linha, administrada pela ViaMobilidade, foi repassada pelo governo do estado à iniciativa privada em 2022.

