Teresa Leitão defende valorização dos professores

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15), prestou homenagem ao Dia dos Professores e defendeu a valorização da profissão. A senadora reforçou a necessidade de uma luta contínua dos profissionais da educação para assegurar direitos adquiridos e cobrar melhores condições de trabalho e melhores salários. Ela destacou a importância do cumprimento do piso salarial da categoria, previsto no Plano Nacional de Educação.

— Talvez os grandes gestos de reconhecimento que se somam ao afeto, aos beijos e aos abraços dos nossos estudantes, dos nossos alunos, sejam exatamente a valorização da categoria neste tempo presente de implantação e de cumprimento integral do piso salarial nacional do magistério, presente na Meta 17 do Plano Nacional de Educação, que prevê equiparar o salário de um professor de nível superior ao de qualquer outra profissão também de nível superior — disse.

Teresa também cobrou ações efetivas de prefeitos e governadores para melhorar a situação das escolas em todas as regiões do país. Ela sugeriu ainda que haja uma articulação federativa com o Ministério da Educação a fim de assegurar mais investimentos em infraestrutura.

— As redes estaduais, sob os cuidados constitucionais dos governadores e governadoras, precisam dessa atenção. O MEC é o fomentador, é o articulador federativo, mas a educação básica é executada pelo ente municipal e pelo ente estadual. Portanto, eu reforço a necessidade de essa articulação ser sempre presente — argumentou.

A parlamentar relembrou a trajetória da professora Antonieta Barros, uma das primeiras deputadas estaduais negras eleitas no Brasil, que atuou pela educação inclusiva e pelos direitos das mulheres no país. Teresa concluiu o discurso homenageando também o patrono da educação no Brasil, o educador e filósofo Paulo Freire.