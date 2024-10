IMA e Programa Novos Caminhos levam jovens acolhidos para visitar área de preservação ambiental

Fotos: Divulgação/IMA

No último sábado, dia 12, em celebração ao Dia das Crianças, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) em parceria com o Programa Novos Caminhos promoveu uma atividade especial com as crianças e adolescentes em acolhimento institucional da comarca de Criciúma. A visita do grupo ocorreu na Área Particular de Preservação Ambiental São Francisco, também conhecida como Reserva São Francisco, em Nova Veneza, onde um circuito de trilhas é desenvolvido pelo IMA.

A programação fez a alegria de todos. Teve atividade de educação ambiental, exercícios de yoga, trilha interpretativa na mata que levou os jovens até uma belíssima cachoeira, banho de rio, além de um delicioso café da manhã ofertado pelos proprietários da Reserva São Francisco, Sidney José Damiani e Marli Bortolin.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Contribuir com o programa Novos Caminhos é uma honra para toda a equipe do Instituto. Trata-se de um trabalho extremamente relevante que favorece a integração das crianças e adolescentes em acolhimento, especialmente, nestas oportunidades de interação deles com o meio ambiente envolvendo atividades de educação ambiental que são fundamentais para despertar da consciência sobre a importância da preservação da nossa biodiversidade”, comentou a presidente do IMA, Sheila Meirelles.

Já a diretora de Biodiversidade e Florestas do IMA, Sabrina Nunes Cataneo Maestri, destacou sobre a importância de realizar ações que proporcionam a integração da sociedade com a preservação ambiental. “Participamos do processo educativo como a promoção de ações de educação ambiental no estado atendendo diversas entidades em Santa Catarina. Por meio das nossas equipes e parceiros nas Unidades de Conservação, além da sede em Florianópolis e regionais, estamos sempre buscando envolver a sociedade na missão de preservar o meio ambiente”.

“A parceria entre as instituições fortalece a missão de todos os envolvidos, em especial, o compromisso que temos em promover atividades de educação ambiental voltados à preservação da biodiversidade existente no estado”, disse o gerente de Áreas Naturais Protegidas do IMA, Filipe Lemser.

Foto: Reprodução/Secom SC

O coordenador da Reserva Biológica Estadual do Aguaí, Joel Casagrande, que acompanhou o grupo na atividade, explica que essa foi a terceira experiência com o programa na região e oportunizou reencontrar várias crianças que demonstraram muito carinho com a equipe, tornando o momento muito emocionante. “Trabalhar com as crianças em acolhimento aquece o coração, por saber que podemos fazer uma pequena parte para melhorar a vida dos acolhidos. Foi muito bom participar da atividade e esperamos que elas possam se repetir”, disse Joel.

O IMA, por meio da equipe da Reserva Biológica Estadual do Aguaí, tem levado a educação ambiental à região Sul de Santa Catarina de forma constante. Somente neste ano, 10 entidades já foram recebidas somando 440 pessoas atendidas. Além disso, o Instituto Felinos do Aguaí e a Reserva São Francisco, parceiros da Reserva, realizaram o atendimento para educação ambiental de outras 1.483 pessoas de 30 entidades.

O biólogo do IMA, Juliano de Mattos Emmerick, explica que a ideia do projeto veio para cumprir uma missão do Instituto, que é participar da universalização do acesso ao conhecimento na área da educação ambiental, e em conversas com a Vara da Infância da comarca de Criciúma foram apresentados ao Novos Caminhos.

“Fizemos este trabalho junto às três casas de acolhimento de Criciúma e acho que foi bastante positivo. Tivemos bastante informação e também muitos momentos de lazer e acho que conseguimos passar a eles essa vivência no meio ambiente e a experiência de caminhar dentro de uma área natural.”, explicou Juliano.

Foto: Reprodução/Secom SC

A caminhada também foi acompanhada pela bióloga e coordenadora do Instituto Felinos do Aguaí, Micheli Ribeiro Luiz, parceira do IMA que atende também na Reserva São Francisco com atividades de Interpretação Ambiental. “As atividades realizadas neste dia foram muito especiais, tanto para as crianças quanto para os voluntários e parceiros, pois tivemos a oportunidade de refletir e vivenciar o verdadeiro significado de acolhimento, amor e novas possibilidades para o futuro, e na Paz da reserva, uma das palavras mais mencionadas pelas crianças durante a trilha, nos lembrou que cada uma delas carrega um mundo de sonhos e esperanças nos quais podemos fazer a diferença.”

“Fazer parte de uma equipe com pessoas tão especiais e sensacionais foi com certeza uma das melhores missões que eu já cumpri na minha vida. Me senti extremamente honrado, e poder ter feito o dia daquelas crianças felizes realmente não tem preço. São essas coisas que me fazem sentir vivo e também me sentir útil”, concluiu o coordenador da Associação da Serra Geral de Montanhismo (ASGEM), Tony Provezano, que realiza o Programa de Prevenção e Apoio às Emergências na Serra Geral (PAESG).

Foto: Reprodução/Secom SC

PROGRAMA NOVOS CAMINHOS

O Programa Novos Caminhos é uma iniciativa da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (CEIJ/TJSC), juntamente, com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) e com a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC).

Fundado em 2013, a partir de projeto-piloto desenvolvido na comarca de Chapecó, atingiu 100% de Santa Catarina no ano de 2016, com ampliação da oferta de oportunidades ao público residente e egresso dos serviços de acolhimento do estado, por meio de ações de saúde, de educação, de empregabilidade e de voluntariado.

Transformar a realidade de crianças e adolescentes em serviço de acolhimento para que alcancem uma vida digna e autônoma é o propósito e tem como proposta de valor a mobilização social para a oferta de serviços e capacitação técnica e sócio emocional para os adolescentes em serviços de acolhimento de forma prática, rápida e inovadora, por meio de articulação com a sociedade empresarial para efetiva inserção no mercado de trabalho.

Integram atualmente a iniciativa as seguintes entidades: Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público de Santa Catarina, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio), Associação Catarinense de Medicina, Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina e Serviço Social do Comércio – Sesc/Fecomércio.