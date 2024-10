Governador afirma que a presença de jovens no campo e na maricultura fortalece modelo econômico de SC

Fotos: Leo Munhoz/Secom

Comprometidos com a qualidade da sucessão familiar e com o objetivo de permanecer trabalhando nas propriedades rurais de Santa Catarina, cerca de 600 jovens de todas as regiões do estado se reuniram, nesta quarta-feira, 16, para compartilhar conhecimento e experiências. O Encontro do Jovem Rural e do Mar acontece em Palhoça, e contou com a participação do governador Jorginho Mello que fez questão de enfatizar a parceria do Estado.

“Eu tô aqui hoje pra dizer que o governo acredita na garra e no potencial de cada um. Na capacidade que temos, juntos, de tornar as propriedades cada vez mais modernas e produtivas”, disse o governador.

Entre as ações colocadas em prática pela atual gestão, Jorginho Mello citou investimentos na infraestrutura do meio rural como a implantação de 500 km novos de rede trifásica – insumo fundamental para o aumento da capacidade de produção – pela Celesc. A meta é 2000 quilômetros de rede até 2026. O governador destacou ainda programas de apoio à agricultura e à pesca, linhas de crédito especiais e a qualificação por meio dos técnicos da Epagri.

“O técnico da Epagri é muito importante, porque, além de tudo, ele é um amigo, um conselheiro, um grande consultor do trabalhador rural. E é esse trabalho que tem ajudado o modelo econômico de Santa Catarina se sustentar com produção de excelência na pequena propriedade. Somos um estado com extensão territorial pequena, por isso que precisamos ser grande em competitividade, em qualidade, é isso que Santa Catarina sabe fazer e faz muito bem”, afirma Jorginho Mello.

O governador complementa ainda que o Governo do Estado quer manter esse modelo, destacando o protagonismo da juventude rural e do mar. “Seja na nossa costa, com o pequeno pescador se desenvolvendo e ganhando mais, como na agricultura, ajudando os jovens na sucessão familiar, com conhecimento técnico, com tecnologia e apoio financeiro, pra ele fazer com que a sua família cresça, a sua propriedade fique melhor, mais moderna e produtiva”, frisa.

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, também reforça a importância da capacitação do jovem rural e do mar para Santa Catarina. Ele destaca que no estado a pequena propriedade, a cultura familiar, são o carro-chefe do agronegócio, com aproximadamente 180 mil estabelecimentos agropecuários espalhados por todas as regiões.

“Esse momento aqui é para nós a possibilidade de trazer o jovem como protagonista. Nós precisamos de uma agricultura para os próximos anos e essa agricultura passa necessariamente pela sucessão familiar. A Epagri vem trabalhando nisso há 12 anos e a gente se enche de esperança, acreditando na força da sucessão familiar. Estamos fazendo a nossa parte, a Epagri e o Governo do Estado capacitando os nossos jovens, oferecendo a eles políticas públicas para que a agricultura cresça cada vez mais e Santa Catarina continue sendo esse celeiro na produção de alimentos para o Brasil e para o mundo”, assinala Leite.

Foto: Reprodução/Secom SC

Integração e troca de experiências

A coordenadora estadual do Encontro de Jovens Rurais e do Mar, Suselei Brunato Weber, conta que a Epagri trabalha com jovens em cursos nos centros de treinamento desde 2012. Esse encontro é a quarta edição, e o tema da palestra principal é “mídias sociais”, segundo Suselei, uma oportunidade de mostrar que o jovem está conectado e que o uso da tecnologia faz parte do dia a dia das suas atividades.

“O encontro é também um grande momento de integração, uma confraternização entre jovens do estado todo. É uma oportunidade de um jovem lá do Oeste estar conhecendo o Litoral. Do jovem do Litoral estar conhecendo experiências do Oeste, todos eles mostrando o seu trabalho, suas experiências bem sucedidas”, disse.

A Epagri oferece cursos de formação para os jovens, com enfoque em organização, gestão e protagonismo. Ao todo, já foram capacitados 3.319 jovens. Este ano, 340 jovens foram formados ou estão em cursos promovidos pela Epagri. Depois de formados, os alunos podem acessar linhas de crédito da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária para colocar em prática os Projetos de Vida que elaboraram durante o curso.

Neste ano, o governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), já destinou mais de R$ 5 milhões para projetos operacionalizados pela Epagri, que apoiam cursos de capacitação e o desenvolvimento de projetos de vida pelos jovens do campo.

O tema dessa edição do encontro estadual é “A Juventude nos conecta, a tradição nos fortalece”. O evento também contou com a participação do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto e do secretário de Aquicultura e Pesca, Tiago Frigo.

Foto: Reprodução/Secom SC

Irmãos tocam propriedade familiar com produção de maçãs

De São Joaquim, o jovem Gilciomar Conceição da Silva veio com os dois irmãos compartilhar a experiência com a fruticultura. Na propriedade da família, eles produzem em média 100 toneladas de maçãs, um trabalho que vem sendo aprimorado com as capacitações que recebem da Epagri, no Centro de Treinamento da empresa do Governo do Estado que funciona na cidade, o Cetrejo. Diante das oportunidades e da evolução do trabalho, os irmãos só pensam em se manter na propriedade, produzindo com cada vez mais qualidade.

“Se o campo não planta, a cidade não janta”, brinca Gilciomar. O jovem diz que houve uma época em que as pessoas diziam que só ficava no sítio, quem não tinha outra opção. “Pois hoje eu digo que se vive muito bem e, financeiramente, é muito viável. A gente herdou o amor do pai e da mãe, porque eles são agricultores, eles criaram a gente na agricultura e hoje a gente é fruticultor e já tá treinando as novas gerações”, conta.

Os irmãos afirmam que as capacitações que receberam da Epagri trouxeram boas oportunidades para o trabalho na fruticultura. Eles estão tão envolvidos com os cursos que chamam o corpo técnico da Epagri que atua na região de extensão da família.

Entre os aprendizados, Gilciomar destaca o uso de planilhas que garantem organização e economia com a otimização dos recursos na propriedade. “Tudo o que a gente aprende, a gente coloca em prática e consegue colher resultados consideráveis. A gente só tem a agradecer”.