Lei dá o nome de Alberto Dauaire a rodovia no Rio de Janeiro

ODiário Oficial da Uniãopublicou nesta quinta-feira (17) a lei que dá o nome do político fluminense Alberto Dauaire (1926-2016) a um trecho de rodovia BR-356 localizado entre as cidades de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro.

A Lei 15.002, de 2024 , sancionada sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve origem no Projeto de Lei (PL) 2.082/2019 , da Câmara dos Deputados. No Senado, o texto foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura (CI) em 13 de agosto , em decisão terminativa, após receber parecer favorável do senador Alan Rick (União-AC).

Alberto Dauaire nasceu em Campos dos Goytacazes, em 1926. Durante as décadas de 1950 e 1960, foi eleito vereador e prefeito do município de São João da Barra. Entre 1966 e 1995, foi eleito deputado estadual para sete mandados consecutivos. Também desempenhou diversos cargos no Poder Executivo, como secretário estadual de Assistência Social e Trabalho, no final da década de 1960, e secretário na antiga pasta da Viação no governo de Leonel Brizola, na década de 1980. Ele faleceu em 2016.