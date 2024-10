Sessão vai celebrar 25 anos da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas

De acordo com o senador Girão, a Abrame foi fundada em 1999 e “tem por escopo contribuir para uma Justiça mais consentânea com os princípios de respeito à Constituição, à vida, à liberdade e aos postulados da dignidade humana, tendo como norte os ensinamentos da doutrina espírita”.

O Senado vai promover uma sessão especial na sexta-feira (25), às 14h, para comemorar os 25 anos de fundação da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas (Abrame). O requerimento ( RQS 235/2024 ) para a homenagem, apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), foi aprovado no Plenário no mês de abril.

