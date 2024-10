OAB organiza reunião com CGJ para tratar sobre a criação de Segunda Vara e assuntos relativos à Comarca

Adiretoria, o conselho e a comissão jovem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Tenente Portela estiveram, na tarde de quinta-feira, 16, acompanhados do presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecuária (Acisa) e de membros dos Poderes Executivo e Legislativo, em agenda organizada pela Seccional da OAB/RS com a Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), do Tribunal de Justiça do RS, em Porto Alegre.

A reunião, realizada no Palácio da Justiça, foi solicitada para tratar de pautas de interesse dos jurisdicionados da Comarca de Tenente Portela.

A elevação de entrância de inicial para intermediária e a criação da Segunda Vara foram os assuntos centrais, dentre outras demandas da

classe advocatícia e da sociedade como um todo.

Pela Corregedoria foi sinalizada a implementação de auxílio por mais um Magistrado, que atuará remotamente para ajudar a melhorar a prestação jurisdicional na Comarca.