Nos dias 8 e 10 de outubro, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) realizou uma ação solidária especial em comemoração ao Dia das Crianças, beneficiando 25 crianças e adolescentes que vivem no Lar Acolhedor, em Três Passos, e na Casa Lar, em Tenente Portela.

A iniciativa contou com a participação dos Grupos de Corte e Costura coordenados pelo CRAS.

A ação foi idealizada pelas usuárias das Oficinas de Corte e Costura, que, com a orientação de uma oficineira, confeccionaram bonecas, ursinhos e dinossauros de pano como presentes para as crianças. O objetivo, além da prática de aprendizagem, foi promover uma troca de

afeto e cuidado com os jovens acolhidos, reforçando o valor do vínculo humano e solidário.

Durante as visitas, cerca de 30 mulheres que participaram da confecção entregaram pessoalmente os brinquedos às crianças. A programação incluiu dinâmicas realizadas pela equipe do CRAS de Derrubadas e uma contação de histórias conduzida pela orientadora social, que envolveu ativamente as crianças e adolescentes.

A ação proporcionou momentos de alegria e integração, que certamente deixarão boas lembranças em todos os participantes.