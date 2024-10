Partiu estudar: Prefeitura lança edital de auxílio transporte a estudantes para o 2º semestre de 2024

Alunos que residem em Tenente Portela e estudam em outras cidades têm entre os dias 14 e 25 de outubro para se habilitar no Programa de Auxílio Transporte a Estudantes.

Na segunda-feira, 14, inicia o período de inscrições do Programa de Auxílio Transporte a Estudantes - Partiu Estudar, relativas ao segundo semestre de 2024. O edital foi publicado na sexta-feira, 11, e estabelece o prazo entre os dias 14 e 25 de outubro para a inscrição.

Os interessados em obter o benefício devem acessar o edital completo na página na Prefeitura (https://www.tenenteportela.rs.gov.br/public/admin/globalarq/cria/documento-auxiliar/31389876b6ac3da3c3e00e2b96e22fe4.pdf), preencher os formulários anexos, juntar a documentação exigida e efetuar a inscrição no Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto (Smecd), situado na Avenida Santa Rosa, nº 391 (junto à Escola Ayrton Senna), centro de Tenente Portela, de segunda a sexta-feira

das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. No momento da inscrição, o candidato deverá entregar em envelope, que deverá estar lacrado, os documentos exigidos para a inscrição. Outra forma é encaminhar através do endereço de e-mail: [email protected], mediante confirmação do recebimento.

Os estudantes que foram beneficiados no primeiro semestre de 2024 e que ainda não apresentaram o atestado de frequência deverão fazê-lo também até o dia 25 de outubro. Os beneficiados que não apresentarem o atestado de frequência, além de não poderem se habilitar no novo processo, terão que devolver o recurso recebido.

Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto por meio do telefone (55) 3551-1685