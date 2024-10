Caminhão tomba na RSC-472 e condutor morre

Um caminhão, modelo Volvo VM 260, com placas Augusto Pestana, que transportava suínos, tombou no final da noite de terça-feira, 15, na

RSC-472, na curva que antecede o cemitério do Baixo Azul, em Tenente Portela.

No local, uma curva bastante acentuada, onde vários outros acidentes já ocorreram, o condutor perdeu o controle da direção, tombando o caminhão. O motorista, identificado como Ronaldo da Rosa Anderson, de 31 anos, faleceu no local.

Um guincho Munck e escavadeira hidráulica foram utilizados para a retirada da carroceria do caminhão que ficou sobre a vítima.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Polícia Civil e perícia atenderam a ocorrência.

Vários animais também morreram no acidente.